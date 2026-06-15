Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Na „stacji benzynowej udającej państwo” zaczyna brakować paliwa. Tak Ukraina trafia Rosję
Kolejki na stacjach, limity sprzedaży benzyny i rosnące ceny – tak wygląda dziś rosyjska rzeczywistość. To efekty nalotów ukraińskich dronów. Rosja, której gospodarka opierała się właśnie na wydobyciu i eksporcie surowców obecnie mierzy się z narastającym deficytem paliw.
15.06.2026, 04:15
Na Krymie, ale również w coraz liczniejszych regionach Rosji problemy z paliwami stają się coraz częstsze. Przed stacjami ustawiają się gigantyczne liczące nawet ponad 250 samochodów kolejki. (fot. Mihail Siergiejevicz/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego na Krymie i w samej Rosji zaczęło w ostatnich tygodniach brakować paliwa.
- Jakimi metodami władze starają się walczyć z tym problemem i na ile są to metody skuteczne
- Jakie zakazy i ograniczenia wprowadziła Rosja w kwestii eksportu paliw.