Kategorie artykułu: fact-checking Polityka Świat
Najdłużej rządzący premierzy UE. Donald Tusk wysoko w zestawieniu
Dlaczego ci sami politycy wielokrotnie wracają do władzy? Zdaniem ekspertów może to świadczyć zarówno o stabilności systemu, jak i o słabości kadrowej partii.
Premier Donald Tusk jest jednym z najdłużej obecnie rządzących liderów państw Unii Europejskiej. Funkcję premiera pełni już 3456 dni. Fot. PAP/Piotr Nowak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Którzy obecni premierzy państw Unii Europejskiej najdłużej sprawowali władzę.
- Gdzie szefowie rządów urzędują najkrócej.
- Jak politolodzy tłumaczą różnice w trwałości politycznych przywództw.