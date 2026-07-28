Najdłużej rządzący premierzy UE. Donald Tusk wysoko w zestawieniu

3461 dni – tyle łącznie, według stanu na 27 lipca 2026 r., Donald Tusk pełnił funkcję premiera. Lider Koalicji Obywatelskiej należy tym samym do najdłużej urzędujących spośród obecnych szefów rządów państw Unii Europejskiej.

Najdłuższy staż ma Robert Fico. Słowacki premier, który z przerwami sprawuje urząd od 2006 r., zgromadził łącznie 4652 dni na stanowisku premiera. Drugie miejsce zajmuje premier Chorwacji, Andrej Plenković, urzędujący nieprzerwanie od 19 października 2016 r. – 3569 dni. Kolejny jest premier Słowenii, Janez Janša. Funkcję tę pełnił wcześniej w latach 2004-2008, 2012-2013 i 2020-2022, a w maju 2026 r. rozpoczął czwartą kadencję.

Najkrócej rządzącym aktualnym przywódcą państwa UE jest premier Litwy. Mindaugas Sinkevičius sprawuje swoją funkcję od 10 dni. Krótko rządzą także Andris Kulbergs z Łotwy (56 dni) i premier Węgier, Péter Magyar (76 dni).

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Dr hab. Radosław Marzęcki: długie rządy często towarzyszą osłabianiu demokracji

Co te dane mówią o polskiej polityce?

Dr hab. Radosław Marzęcki, politolog z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, podkreśla, że długość rządów jest przede wszystkim jednym ze wskaźników stabilności systemu politycznego. Ta z kolei zależy od jego legitymizacji.

– Legitymizacja jest uwarunkowana sprawnością i skutecznością systemu politycznego, a więc również rządów, w rozwiązywaniu problemów. Tyle powiedziałby politolog na gruncie teoretycznym – mówi dr hab. Radosław Marzęcki.

Ekspert zwraca jednak uwagę, że długoletnie rządy często utrzymują się w krajach, w których stopniowo osłabiano demokratyczne mechanizmy kontroli.

W jaki sposób?

– Na przykład silnie dyskredytowano opozycję, wykorzystując do tego zasoby państwa – zauważa politolog.

W pierwszych latach transformacji demokracje postkomunistyczne były wyraźnie mniej stabilne ze względu na częste konflikty i zmiany polityczne. Na ich tle rządy w Europie Zachodniej wydawały się znacznie trwalsze. Obecnie tak jednoznaczna zależność nie jest już widoczna.

Partie polityczne jak kluby piłkarskie

– Częste zmiany rządów i premierów same w sobie nie świadczą ani o stabilności, ani o niestabilności systemu politycznego – uważa dr Juraj Medzihorský, politolog z Durham University.

Jego zdaniem częstsza wymiana premierów może być dowodem na zdolność systemu do szybkiego reagowania na zmieniające się oczekiwania i nastroje wyborców.

Powroty tych samych polityków do władzy mogą natomiast oznaczać, że partie nie poszukują nowych kandydatów zdolnych i gotowych do objęcia najważniejszych stanowisk w administracji.

– Mogą przypominać kluby piłkarskie bez odpowiednich rezerw i akademii – mówi dr Juraj Medzihorský.

Możliwość przeprowadzenia rekonstrukcji rządu albo zmiany lidera bez rozłamu, a niekiedy nawet rozpadu partii, wymaga odpowiedniego kapitału politycznego.

– Obejmuje on nie tylko zasoby ludzkie, lecz także umiejętności, wiedzę i procedury, którymi dysponuje ugrupowanie. Partie mające mniej takich zasobów są w dłuższej perspektywie łatwiejsze do kontrolowania przez swoich przewodniczących – tłumaczy ekspert.