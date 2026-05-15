Najlepsi młodzi analitycy wyłonieni. Studenci z Poznania zdominowali XI Akademię Analiz

Tegoroczna Akademia Analiz potwierdziła duże zainteresowanie studentów ekonomią, finansami i rynkami kapitałowymi. Konkurs zakończył się sukcesem reprezentantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy zajęli wszystkie miejsca na podium.

XI edycja Akademii Analiz dobiegła końca. W konkursie wzięli udział studenci z pięciu województw, którzy mierzyli się z zadaniami analitycznymi opartymi wyłącznie na danych publicznych. Uczestnicy musieli wykorzystać wiedzę z finansów, makroekonomii oraz zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Czym jest Akademia Analiz?

Akademia Analiz to ogólnopolski konkurs dla studentów zainteresowanych finansami, inwestycjami i rynkami kapitałowymi. Organizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych „PROFIT”, a koordynacją tegorocznej edycji zajmowała się Alicja Szemraj.

Celem konkursu jest połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Uczestnicy samodzielnie rozwiązują zadania w arkuszu Excel, wcielając się w rolę analityków rynkowych. Formuła konkursu pozwala sprawdzić nie tylko znajomość narzędzi finansowych, lecz także umiejętność pracy z danymi i wyciągania wniosków inwestycyjnych.

Tegoroczna edycja miała wysoki poziom trudności. Zadania były wymagające, a rywalizacja wyrównana, dlatego końcowe wyniki budziły emocje aż do finału.

Na podium XI edycji stanęli wyłącznie studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tytuł „Mistrza Analiz” i pierwsze miejsce zdobył Stanisław Frąckowiak. Drugie miejsce zajął Mateusz Mikołajczyk, a trzecie – Oliwier Szuchnik. Wyniki potwierdzają mocne przygotowanie studentów UEP w zakresie analizy finansowej i inwestycyjnej.

Akademia Analiz ma popularyzować wiedzę ekonomiczną, rozwijać praktyczne kompetencje analityczne oraz budować środowisko młodych osób zainteresowanych rynkami kapitałowymi. Kampania promocyjna konkursu miała zasięg ogólnopolski i była wspierana przez partnerów akademickich oraz organizacje studenckie z największych ośrodków w Polsce.

Dla uczestników konkurs jest okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce, ale także wartościowym elementem doświadczenia zawodowego. Sukces w Akademii Analiz może być atutem w CV i ułatwiać start kariery w finansach, analizie danych oraz inwestycjach.

XYZ wspiera tę inicjatywę. Szczegóły dostępne są na stronie Kampusu XYZ.