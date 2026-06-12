Kategorie artykułu: Biznes Sport
Najlepsze i najoryginalniejsze reklamy na mundial. Twarzami marek są nie tylko piłkarze
Timothée Chalamet, Channing Tatum, Kim Kardashian i Bad Bunny. To nie lista gości gali rozdania Oscarów, a twarze reklam przygotowanych z okazji mundialu. Pełno w nich nie tylko piłkarskich gwiazd. Coraz więcej jest też technologii i sztucznej inteligencji.
12.06.2026, 05:03
Erling Haaland i Channing Tatum w mundialowej reklamie Nike. Źródło: YT/Nike Football
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto wystąpił w przygotowanych na MŚ reklamach Nike i Adidasa.
- W jaki nietypowy sposób przygotowano reklamę Lego.
- W jakich reklamach można oglądać Davida Beckhama.