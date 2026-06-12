Najlepsze i najoryginalniejsze reklamy na mundial. Twarzami marek są nie tylko piłkarze

Jedni sięgnęli po nostalgię, drudzy po sprawdzone marketingowo twarze. Jeszcze inni postawili po prostu na znanych piłkarzy – również tych, którzy już nie grają. Wielkie imprezy sportowe do dla dużych marek okazja, by przyciągnąć uwagę swoich klientów. I popisać się kreatywnością.

Najwięcej okołopiłkarskich reklam przygotowały firmy mniej lub bardziej kojarzone z futbolem: producenci sprzętu sportowego, piwa, napojów i przekąsek. Ale nie tylko oni zobaczyli w MŚ marketingową okazję.

Reklamowy pojedynek odzieżowych gigantów

Piłkarskie reklamy potrafią zapadać w pamięć nie mniej niż same mecze. Tak było, chociażby z kultową dla kibiców piłkarskich reklamą Nike z 2002 roku, w której ówczesne gwiazdy piłki (Francesco Totti, Thierry Henry, Ronaldo czy Luis Figo) w trzyosobowych składach rywalizują w turnieju, rozgrywanym w klatce na statku.

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Od tamtej pory Nike regularnie wypuszczała wiele kolejnych reklam, naszpikowanych najbardziej rozpoznawalnymi piłkarzami. Nie inaczej jest w tym roku. W sześciominutowej produkcji, której rozmach może zawstydzić niejedną kinową produkcję, wzięło udział kilkudziesięciu piłkarzy, aktorów i celebrytów.

Smaczków jest co niemiara. Żeby wspomnieć tylko sceny, gdy Zlatan Ibrahimović opuszcza studio telewizyjne, by pokazać młodszym kolegom, że nadal potrafi kopać piłkę albo wymianę zdań między ponad 40-letnimi Cristiano Ronaldo i LeBronem Jamesem, zastanawiającymi się, których z nich pierwszy skończy karierę. W ciągu pierwszego tygodnia po publikacji reklama zebrała na YouTube ponad 75 mln wyświetleń.

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Choć opublikowana trzy tygodnie wcześniej, przeszło 10 razy mniej wyświetleń ma turniejowa reklama Adidasa. W niej też współczesne gwiazdy piłki mieszają się z mistrzami z przeszłości. I tak oglądamy tu Leo Messiego, Lamine Yamala i Jude'a Bellinghama oraz odmłodzonych przez speców od grafiki efektów specjalnych Zinedine'a Zidane'a, Alessandro Del Piero czy Davida Beckhama. Głównym narratorem piłkarskiej opowieści został Timothée Chalamet.

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Nie wierz reklamom

Podobno nie można wierzyć reklamom. Kulisy powstania reklamy klocków Lego są tego dobrym przykładem. Na wideo oglądamy Cristiano Ronaldo, Leo Messiego, Kyliana Mbappe i Viniciusa juniora siedzących przy jednym stole i układających Puchar Świata z klocków. Tyle tylko, że zawodnicy nigdy nie spotkali się przy jednym stole na wspólne nagranie.

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Na plotki sugerujące, że wizerunki piłkarzy w postprodukcji nałożono na twarze aktorów, Lego odpowiedziało nagraniem making of, na którym piłkarze są w studio, ale w żadnym ujęciu nie widać ich razem. Prawdopodobnie zastosowano tutaj ten sam trik, co przy sesji zdjęciowej Ronaldo i Messiego dla Louis Voitton sprzed MŚ w 2022 roku. Wówczas piłkarze faktycznie pozowali do zdjęcia przy szachownicy, ale oddzielnie. Efekt końcowy był dziełem grafików.

Louis Vuitton otwarcie przyznał wówczas, że Messi i Ronaldo się nie spotkali. Nie wszyscy grają w tak otwarte karty. Ale skoro technologia daje takie możliwości, coraz trudniej będzie wierzyć, że pękające od gwiazd reklamy powstały tylko na jednym planie zdjęciowym.

Cristiano Ronaldo y Messi haciendo publicidad para Louis Vuitton.



📷: Annie Leibovitz. pic.twitter.com/r38jPvKytK — Cerebros (@CerebrosG) November 19, 2022

Sprawdzony jak Beckham

Ze wszystkich reklam, w których kiedykolwiek wziął udział David Beckham, można stworzyć niezły maraton filmowy. Ale Becks nie jest traktowany jak zgrana karta, a niemal gwarant udanej kampanii. W tym roku były kapitan reprezentacji Anglii był rozchwytywany.

Wziął udział we wspomnianej reklamie Adidasa, pojawił się też w krótkim spocie producenta belgijskiego piwa Stella Artois.

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Z Mohamedem Salahem i Viniciusem juniorem Beckham wystąpił w reklamie Pepsi, z którą kojarzony jest od lat.

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Nie odmówił też udziału w reklamie Lay'sów, gdzie z kolei towarzyszy mu aktor Will Ferrell.

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A McDonald's nie tylko zrekrutował go do reklamy, ale uczynił też jedną z twarzy serii okolicznościowych kubków, dostępnych w tej sieci w trakcie mistrzostw.

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Toast za naszych

W sentymentalno-patriotyczne tony uderzył producent brazylijskiego piwa Brahma. Pozornie niewierzący w zdobycie szóstego tytułu mistrzów świata Brazylijczycy zaczynają grać zrobioną z gazety papierową piłką. Szybko okazuje się, że właściwie każdy, kto żyje w Kraju Kawy ma piłkarskie umiejętności. Nagrane na potrzeby reklamy ujęcia przeplatane są archiwalnymi bramkami i zagraniami brazylijskich piłkarzy. Twarzami Brahmy zostali Ronaldo oraz obecny selekcjoner Canarinhos Carlo Ancelotti.

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Na identyfikację z reprezentacją postawił również producent popularnego w Szkocji napoju Irn-Bru. Piosenkarce Susan Boyle towarzyszy w reklamie szkocki pomocnik John McGinn.

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Choć nie jest to reklama, warto zerknąć na to, jak Szkoci ogłaszali powołania na mundial. Narratorem w pokazującym walory kraju wideo był aktor Ewan McGregor, znany m.in. z roli Obi-Wana Kenobiego w Gwiezdnych Wojnach. Szkocja wraca na MŚ po 28 latach przerwy. Z tej okazji Król Karol zgodził się, by pierwszy mecz mundialu był dla jego szkockich poddanych dniem wolnym od pracy.