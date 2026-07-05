Kategoria artykułu: Kultura
Najlepszym okopem jest wyobraźnia
Surrealizm przez dekady funkcjonował jako sztuka snów, podświadomości i fantazji. Wystawa „Jesteś w sercu zmian. Surrealizm i antyfaszyzm” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie proponuje odczytanie niemal rewolucyjne. Pokazuje, że surrealizm nie odwracał wzroku od świata.
05.07.2026, 04:00
Wystawa przekonuje, że wyobraźnia nie była dla surrealistów schronieniem przed polityką. Była polityką. W czasach, gdy faszyzm próbował podporządkować sobie język, historię, edukację, ciało, seksualność i pamięć, jednym z niewielu wolnych miejsc była wyobraźnia. Fot. Autor
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego wystawa „Jesteś w sercu zmian. Surrealizm i antyfaszyzm” burzy utrwalony obraz surrealizmu jako sztuki eskapistycznej.
- Jak faszyzm i wojna nie tylko zniszczyły europejską awangardę, ale paradoksalnie przyczyniły się do jej globalnego rozprzestrzenienia.
- Dlaczego na wystawie nie ma Salvadora Dalego.