Kategorie artykułu: Newsy Społeczeństwo Świat
Największe od II wojny światowej pożary we Francji niszczą gospodarkę i zagrażają Europie
Ponad 116 tys. ha spalonych lasów, 250 tys. ewakuowanych mieszkańców, tysiące zamkniętych firm i miliardowe straty dla gospodarki. Naukowcy ostrzegają, że trwające we Francji pożary nie są jednorazowe. To zapowiedź nowej rzeczywistości, do której państwo i biznes nie są jeszcze przygotowane.
28.07.2026, 18:59
W Żyrondzie ogień pochłonął już ponad 42 tys. hektarów, czyli powierzchnię ponad czterokrotnie większą od Paryża. W całej Francji od początku roku spłonęło ponad 116 tys. hektarów, najwięcej od zakończenia II wojny światowej. Fot. Mohamad Salaheldin Abdelghani Alsayed/Anadolu via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak ucierpiała gospodarka i firmy we Francji wskutek pożarów.
- Jakie są ich przyczyny.
- Czym są megapożary.