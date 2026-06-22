Kategoria artykułu: Świat
Naruto kontra Biały Dom. Japonia znowu walczy o prawa autorskie
Wykorzystywanie postaci z anime i japońskich gier wideo w materiałach promocyjnych administracji Donalda Trumpa zmusiła Tokio do interwencji dyplomatycznej. Stawką jest nie tylko prawo autorskie, lecz także rynek wart 25 mld dolarów.
22.06.2026, 05:15
Komiksy z Naruto w gablocie. Japońska minister poinformowała, że kontaktowała się z Waszyngtonem w sprawie naruszeń praw autorskich twórców japońskich mangi i anime. Fot. Paco Freire / SOPA Images/ LightRocket / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak administracja Trumpa wielokrotnie wykorzystywała wizerunki postaci z anime i japońskich gier wideo bez zgody właścicieli praw autorskich.
- W jaki sposób reaguje Tokio, dlaczego Japonia traktuje ochronę praw do anime i mangi jako sprawę strategiczną oraz jakie kwoty wchodzą w grę.
- Na czym polega prawna szara strefa, w której operuje Biały Dom, i dlaczego różnice między japońskim a amerykańskim prawem autorskim komplikują ewentualne roszczenia.