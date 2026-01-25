Kategorie artykułu: Biznes Sport
NBA nie zarabia na meczach w Europie. Sprawdziliśmy, po co je organizuje
Kluby NBA kończą wizytę w Berlinie i Londynie dokładnie tak, jak amerykańscy turyści - z pięknymi wspomnieniami i kartą kredytową błagającą o litość. Intuicja podpowiada - szczególnie patrząc na ceny biletów, że organizacja meczów na starym kontynencie to dla NBA biznes życia. Nic bardziej mylnego, bo na papierze koszty znacznie przewyższają przychody. Całe przedsięwzięcie przynosi jednak lidze spore korzyści biznesowe.
Mecz podczas NBA Europe Games ma inny klimat niż taki rozgrywany w USA. Ma to swoje dobre i złe strony. Warto pójść na mecz w Europie by poczuć jedność wspólnoty, która po prostu kocha koszykówkę. Klimatu autentycznego meczu NBA w kolebce tego sportu jednak nic nie zastąpi, dlatego warto się wybrać do USA na conajmniej jedno spotkanie. Fot. Mikołaj Śmiłowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Z jakimi wrażeniami wiązała się wizyta na meczu NBA w Londynie, rozegranego między Orlando Magic i Memphis Grizzlies.
- Jakimi kryteriami NBA kieruje się przy wyborze miast i drużyn uczestniczących w meczach rozgrywanych w Europie.
- Jakie długofalowe cele marketingowe i biznesowe realizuje NBA poprzez rozgrywanie spotkań na europejskich rynkach.