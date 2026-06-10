Kategoria artykułu: Sport
Netflix wchodzi na mundial 2026. Gary Lineker twarzą nowego projektu
Streamingowy gigant coraz śmielej wkracza w świat sportu, realizując projekt o niespotykanej dotąd skali. Buduje wokół turnieju potężne imperium rozrywkowe. Zatrudnił legendy dziennikarstwa, współpracuje z tuzami gamingu i oferuje widzom potężną dawkę historii.
10.06.2026, 05:30
Gary Lineker podczas finału EURO 2024. Ten były znakomity napastnik od kilkudziesięciu lat realizuje się w roli piłkarskiego publicysty. Teraz został zaangażowany przez Netfliksa. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób Netflix chce przyciągnąć uwagę fanów piłkarskiej publicystyki podczas mundialu.
- Jaki pomysł znalazł Netflix, by wejść do branży gamingowej.
- Co świadczy o tym, że Netflix ma długofalowe plany związane z piłką nożną.