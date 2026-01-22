Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Netflix zarabia krocie. Jak długo na subskrypcję pracują Polacy, Norwegowie i Tutsi
325 milionów abonentów Netfliksa wywindowało zeszłoroczne wyniki finansowe platformy do rekordowego poziomu. Firma zapowiada, że w tym roku osiągnie jeszcze lepsze rezultaty. Na zyski streamingowego giganta składają się klienci z wielu państw świata, którzy płacą bardzo różne stawki. Jedni na miesięczną opłatę pracują niespełna pół godziny, inni – kilka dni.
Najnowsze wyniki finansowe Netfliksa zaskoczyły rynek. Zarówno przychody, jak i zyski streamingowego giganta okazały się wyższe, niż szacowali analitycy. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego najnowsze wyniki finansowe Netfliksa były miłą niespodzianką dla rynku, a mimo to kurs spółki spadł.
- Jak bardzo różnią się opłaty miesięczne za korzystanie z usług streamingowej platformy w różnych krajach świata.
- Jak długo na opłacenie abonamentu Netfliksa musi pracować statystyczny Kowalski, Müller, Smith czy Ede.