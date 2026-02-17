Neuromedical z kapitałem na terapię choroby Alzheimera. Inwestorami znani przedstawiciele polskiego tech-biznesu

„Neuromedical przekonał mnie tym, że łączy solidne podstawy naukowe, odpowiedzialne podejście regulacyjne i bardzo pragmatyczną wizję wdrożenia technologii z realnym wpływem na codzienne życie pacjentów i ich rodzin. To przykład innowacji, która nie obiecuje cudów. Ona konsekwentnie buduje rozwiązanie mogące faktycznie spowolnić postęp choroby i dać ludziom więcej czasu w sprawności poznawczej. To wspaniały przykład „impact investingu”, w który głęboko wierzę” – argumentuje swoje finansowe zaangażowanie w przedsięwzięcie Anna Lankauf, anioł biznesu, cytowana w komunikacie spółki.

Dobrze zna realia rozwijania i prowadzenia biznesu. Anna Lankauf to współzałożycielka i była prezes Callstack. To firma z sektora IT sprzedana amerykańskiemu funduszowi private equity Viking Global Investors za ponad 500 mln zł.

W ślad za nią poszli też inni i w polsko-izraelski medtech Neuromedical zainwestowali razem 5,5 mln zł.

Hard2beat i aniołowie biznesu wsparli Neuromedical

Liderem rundy jest fundusz venture capital Hard2beat, który rozwój Neuromedical finansuje od bardzo wczesnego etapu. Suma wszystkich jego inwestycji w startup wynosi 5 mln zł. 3 mln zł z tej kwoty fundusz przelał na konto firmy w rundzie z 2025 r.

Do najnowszej rundy dołączyli również Piotr i Tomasz Karwatkowie, założyciele spółki Divante oraz funduszu Catch the Tornado. Inwestują w spółki technologiczne. Posiadają udziały np. w decacornie ElevenLabs.

Spółkę Neuromedical wsparli także Paweł Lisowski, współzałożyciel i prezes Speedapp, oraz Vladyslav Muzhylivskyi, założyciel i prezes Itentio, czołowej agencji rekrutacji technologicznych (tech recruitment).

– Decyzja o naszej kolejnej inwestycji w Neuromedical była efektem realizacji celów, które postawiliśmy przed spółką na samym początku. To przede wszystkim uzyskanie certyfikacji CE/MDR, która otwiera drogę do sprzedaży urządzenia w Europie – mówi Konrad Trzyna, partner zarządzający Hard2beat.

Poprawa zdolności kognitywnych pacjentów

Medtech opracował technologię poprawiającą zdolności kognitywne pacjentów z chorobą Alzheimera. Bazowym urządzeniem jest Vguard. Jego skuteczność, jak podaje spółka, została potwierdzona w ramach badań prowadzonych z Uniwersytetem Łódzkim i w eksperymencie medycznym z udziałem pacjentów. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony m.in. na przygotowanie badań klinicznych, a także komercjalizację. Rozwiązanie przeznaczone jest do użytku w warunkach domowych.

Vguard „to nieinwazyjne, kompaktowe urządzenie wykorzystujące przezskórną stymulację nerwu błędnego (tVNS), przeprowadzaną w trakcie snu pacjenta. Mechanizm działania opiera się na stymulowaniu nerwu błędnego, co zwiększa aktywność mózgu odpowiedzialną za konsolidację pamięci. Dzięki temu terapia realnie spowalnia degradację funkcji poznawczych” – opisują przedstawiciele Neuromedicalu.

Rozwiązanie jest przeznaczone dla pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub we wczesnym stadium choroby Alzheimera.

Neuromedical liczy, że możliwe będzie udostępnienie urządzenia osobom zainteresowanym jeszcze w 2026 r. Będzie wprowadzane na rynek w modelu „hardware-as-a-service” (sprzęt jako usługa). Zamiast sprzedawać sprzęt, firma będzie wypożyczać go w ramach abonamentu.

Pierwsi z urządzeń mają korzystać Polacy

Zdaniem Konrada Trzyny dotychczasowe wyniki badań nad urządzeniem są obiecujące.

– W obliczu starzejącego się społeczeństwa i problemu dotykającego setek milionów ludzi na świecie zapotrzebowanie na skuteczne wsparcie kognitywne jest ogromne. Widzimy też duży potencjał w obszarze poprawy zdolności poznawczych u osób zdrowych – mówi Konrad Trzyna.

– Dzięki nowej inwestycji oraz posiadanej przez nas certyfikacji CE/MDR wprowadzenie produktu na rynek jest bliższe niż kiedykolwiek. Początkowo nie będzie to jednak pełna skala, a pewnego rodzaju „próba generalna”. Bardzo nam zależało, aby dzięki zaangażowaniu polskich inwestorów oraz pracy naszego rodzimego zespołu ten pierwszy etap komercjalizacji odbył się właśnie w Polsce. To tutaj nasi pierwsi pacjenci zyskają dostęp do terapii, podczas gdy my będziemy realizować kolejne kroki. To wejście na rynek niemiecki, procesy refundacyjne oraz certyfikacja FDA, która otworzy nam drzwi do Stanów Zjednoczonych – odsłania strategię biznesową dr Adam Broncel, dyrektor medyczny Neuromedicalu.

I nwestorzy mocno zainteresowani medtechami

W 2025 roku sektor health miał największy udział w ogólnej liczbie transakcji (branża ta dominowała także w latach 2000-2024). PFR Ventures i Inovo na potrzeby raportu „Transakcje na polskim rynku VC 2025” naliczyły w ubiegłym roku 37 rund z udziałem medtechów i healthtechów o wartości 337 mln zł.

– W 2025 r. nastąpiło szersze rozlokowanie kapitału. Sektor technologii medycznych skorzystał na strukturalnym popycie, jaśniejszych regulacjach i poprawiających się perspektywach wyjścia na rynki globalne – wskazała Magdalena Marciniak, związana z i&i Biotech Fund, zacytowana w raporcie.