Neuromedical z kapitałem na terapię choroby Alzheimera. Inwestorami znani przedstawiciele polskiego tech-biznesu
Polsko-izraelski medtech Neuromedical pozyskał 5,5 ml zł na rozwój autorskiej terapii choroby Alzheimera. Kapitał pozwoli na udostępnienie jej jeszcze w tym roku. Pieniądze w ramach inwestycji zaoferował fundusz Hard2beat oraz grupa aniołów biznesu, w tym Anna Lankauf, która własną firmę sprzedała za ponad 500 mln zł.
17.02.2026, 19:05
Dr Adam Broncel, dyrektor medyczny Neuromedicalu, wskazuje, że dzięki zaangażowaniu polskich inwestorów oraz pracy rodzimego zespołu pierwszy etap komercjalizacji urządzenia, nad którym pracuje firma, będzie realizowany w Polsce. Fot. materiały prasowe, Neuromedical
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Hard2beat, Anna Lankauf i inni inwestorzy zdecydowali się wesprzeć polsko-izraelski medtech Neuromedical.
- Jak działa urządzenie Vguard opracowane przez Neuromedical i w jaki sposób ma wspierać pacjentów z chorobą Alzheimera.
- Jaką strategię komercjalizacji przyjęła spółka i dlaczego pierwsi pacjenci skorzystają z terapii właśnie w Polsce.