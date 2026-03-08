Kategorie artykułu: Newsy Świat
„New York Times": Trump buduje międzynarodową koalicję przeciw kartelom
Prezydent USA Donald Trump ogłosił powstanie międzynarodowej koalicji mającej zwalczać kartele narkotykowe w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Do inicjatywy dołączyło już 17 państw, a Waszyngton zapowiada rozszerzenie operacji wojskowych przeciw zorganizowanej przestępczości.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił powstanie nowej inicjatywy bezpieczeństwa w regionie obu Ameryk. Chodzi o Americas Counter Cartel Coalition, czyli koalicję państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, której celem jest walka z kartelami narkotykowymi. Fot. Roberto Schmidt/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega nowa koalicja przeciw kartelom narkotykowym, którą ogłosił prezydent USA.
- Jakie działania militarne prowadzą już Stany Zjednoczone w Ameryce Łacińskiej.
- Dlaczego zmieniające się priorytety strategiczne USA mogą mieć znaczenie także dla Europy.