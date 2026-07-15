Kategoria artykułu: Sport
Nie reprezentują kraju urodzenia. Jak globalizacja zmieniła reprezentacje na mundialu?
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu regułą było, że piłkarz zakładał koszulkę kraju, w którym się urodził, wychował i stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Dziś ten obraz jest o wiele bardziej złożony. Futbol stał się odbiciem współczesnego świata: migracji i wielokulturowych rodzin.
15.07.2026, 04:15
Michael Olise, jeden z liderów reprezentacji Francji na tym mundialu, składa się do strzału przewrotką. Gracz, który mógłby reprezentować także Anglię, Algierię i Nigerię, omal nie zdobył gola turnieju Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wielu piłkarzy reprezentuje inny kraj niż ten, w którym się urodzili.
- Na czym polegał fenomen Curaçao.
- Czym, oprócz nietuzinkowych umiejętności, Michael Olise przykuł uwagę mediów.