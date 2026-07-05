Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Nie tylko Egipt i Tunezja. Afryka ma coraz więcej hitów turystycznych
Właśnie zaczęły się wakacje. To dobry moment, by zaplanować nowe przygody turystyczne. Z tej okazji zdecydowałem się przeanalizować najważniejsze kraje afrykańskie właśnie pod względem turystycznym.
05.07.2026, 05:15
Egipt, Tunezja i Maroko pozostają jednymi z najpopularniejszych afrykańskich kierunków wśród polskich turystów. Kontynent ma jednak znacznie więcej do zaoferowania. Fot. XYZ/ AI
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które kraje afrykańskie przyciągają najwięcej turystów i osiągają największe dochody z tego tytułu.
- Do których państw afrykańskich najchętniej jeżdżą Polacy.
- Jakie mniej oczywiste lokalizacje warto odwiedzić.