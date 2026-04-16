Nie tylko fotowoltaika. Biznes odkrywa nowe źródła energii

Mimo politycznych sporów wokół odnawialnych źródeł energii, dane Forum Energii za 2025 r. wskazują na postępujące zmiany w strukturze produkcji energii. Przykładowo, łączny udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce po raz pierwszy w historii spadł poniżej 50 proc. w pierwszych pięć miesięcy roku.

Rosnąca rola MŚP w energetyce prosumenckiej

W procesie transformacji energetycznej widać coraz większy udział MŚP, które obok gospodarstw domowych stanowią istotną część ok. 1,6 mln prosumentów eksploatujących mikroinstalacje w 2025 r., wynika z raportu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Warto wiedzieć Kim jest prosument? Prosument to osoba lub podmiot, który jednocześnie produkuje i konsumuje energię elektryczną z odnawialnych źródeł, takich jak instalacje fotowoltaiczne.

Na rynku są jednak luki. Najbardziej widać je u prosumentów średniej wielkości, którzy posiadają instalacje od 50 do 500 kW. Obsługują oni jedynie 1450 takich instalacji o łącznej mocy 368 MW. Instytut Energetyki Odnawialnej wskazuje, że to niewiele. Energia ze słońca jest bowiem jednym z tańszych źródeł.

Istotną szansą na aktywację przedsiębiorstw jako autoproducentów energii są nowe regulacje dotyczące prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, które weszły w życie 2 lipca 2025 r.

Dzięki tej formule odbiorcy końcowi mogą wytwarzać energię na własne potrzeby, nawet jeśli instalacja działa daleko od miejsca zużycia. Takie rozwiązanie wspiera firmy, które nie mają u siebie odpowiednich warunków technicznych. Często brakuje im wolnej przestrzeni lub posiadają zadaszenie, które nie spełnia wymogów niezbędnych do montażu paneli.

W raporcie Prezesa URE czytamy, że na koniec 2025 r. w systemie zarejestrowano 272 takich prosumentów, których instalacje fotowoltaiczne dysponowały łączną mocą 1734 MW. Praktyczne wdrożenie tego modelu jest ściśle powiązane z uruchomieniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), służącego do technicznego rozliczania transakcji między wytwórcą a odbiorcą.

Preferencyjne finansowanie zielonych inwestycji dla MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom specjalistyczne instrumenty finansowe wspierające inwestycje w odnawialne źródła energii oraz bardziej oszczędne korzystanie z energii i surowców. Pieniądze na ten cel pochodzą z Funduszy Europejskich na lata 2021–2027, a konkretnie z programów regionalnych.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki, których wartość sięga 15 mln zł, przy oprocentowaniu zaczynającym się od 0 proc. w skali roku. Mechanizm wsparcia przewiduje również karencję w spłacie do 18 miesięcy oraz możliwość otrzymania dotacji do 50 proc.

Warunki w poszczególnych regionach mogą się różnić. Dlatego warto odwiedzić stronę BGK i sprawdzić ofertę w swoim województwie.

Firmy, którym udało się zdobyć finansowanie

Przykładem wykorzystania dostępnych mechanizmów finansowych jest firma Deftrans z województwa wielkopolskiego. Producent mebli łazienkowych sfinansował budowę własnej farmy fotowoltaicznej dzięki Pożyczce OZE dla Przedsiębiorstw w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027.

Wartość finansowania sięgnęła prawie 3,2 mln zł. Firma skorzystała ze stałego oprocentowania na poziomie 1 proc. rocznie, dzięki czemu obniżyła koszty inwestycji. Jednocześnie ograniczy wydatki na energię elektryczną – szacuje, że spadną one o 25–30 proc. rocznie.

Projekt postawił przed zespołem konkretne wyzwanie techniczne. Trzeba było utrzymać ciągłość pracy produkcji i jednocześnie przełączyć zasilanie na farmę fotowoltaiczną. Proces wymagał precyzji i dobrej koordynacji. Ostatecznie wszystko przebiegło zgodnie z planem, a instalację uruchomiono bez przestojów.

Podobną ścieżkę obrała firma W-M Glass z Bartoszyc, działająca w branży obróbki szkła. Zrealizowała instalację o mocy 0,5 MW sfinansowaną pożyczką z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027.

Przedsiębiorstwo skorzystało z preferencyjnych warunków obejmujących stałe oprocentowanie w wysokości 1,5 proc. w skali roku oraz 10-letni okres spłaty. W tym przypadku inwestor uzyskał dodatkowo premię w wysokości 24 proc. wartości przedsięwzięcia dzięki wdrożeniu inteligentnych systemów zarządzania energią.

Szacowane oszczędności dla tej firmy mają wynieść około 330 tys. zł rocznie, a obniżenie śladu węglowego produktów ma poprawić jej pozycję na rynkach skandynawskich, gdzie od 2026 r. wymagane będzie raportowanie emisyjności towarów.

Zagospodarowanie odpadów w modelu OZE

OZE to nie tylko fotowoltaika. Przykładem jest spółka Gaz-Tre, która wykorzystała Pożyczkę OZE w gospodarce z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027 na budowę biogazowni przy gorzelni w Ruskich Piaskach.

Koszt inwestycji wyniósł około 13 mln zł brutto, przy czym pożyczka pozwoliła na sfinansowanie 100 proc. wartości netto projektu. Celem inwestycji jest przetwarzanie odpadów z produkcji alkoholu etylowego na biogaz, który jest wykorzystywany do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Dzięki tej inwestycji zakład ograniczył zużycie węgla, zyskał dostęp do pary technologicznej z OZE oraz produkuje naturalne nawozy, zwiększając swoją niezależność energetyczną.

Siłownia, która zasila sama siebie

Źródłem energii nie musi być słońce i wiatr. Sieć siłowni FutureBody pokazuje to w klubie w Kołobrzegu, gdzie prąd wytwarzają sami ćwiczący.

Placówka wykorzystuje sprzęt z technologią ECO-POWER. Urządzenia konwertują energię kinetyczną, którą wytwarzają osoby ćwiczące na bieżniach, orbitrekach i rowerach stacjonarnych, a następnie przekształcają ją w energię elektryczną. Trafia ona następnie do wewnętrznych instalacji klubu i zasila inne urządzenia.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przy pomocy standardowej pożyczki rozwojowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027. W przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji pomagała Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, dzięki czemu firma przeszła sprawnie cały proces formalny.

Zastosowane rozwiązania finansowe i technologiczne pomogły sieci FutureBody obniżyć koszty energii oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku.

Główne wnioski Transformacja energetyczna w Polsce przyspiesza, a spadek udziału węgla poniżej 50 proc. pokazuje trwałą zmianę kierunku. MŚP stają się coraz ważniejszym uczestnikiem rynku energii, ale ich potencjał – szczególnie w segmencie średnich instalacji – wciąż pozostaje niewykorzystany. Nowe modele, takie jak prosument wirtualny, obniżają bariery wejścia i umożliwiają inwestycje nawet firmom bez własnej infrastruktury.

Tekst powstał przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Artykuł ma charakter informacyjny oraz marketingowy. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Więcej informacji o produkcie znajdziesz na www.bgk.pl/pozyczkiunijne