Nie tylko Grenlandia. Na dalekiej Północy rośnie rywalizacja także o Svalbard
Choć Longyearbyen i Barentsburg dzieli kilkadziesiąt kilometrów arktycznej tundry, polityczna przepaść między norweską a rosyjską społecznością na Svalbardzie się pogłębia. W cieniu wojny w Ukrainie, aktywności rosyjskiej Floty Północnej i retoryki Moskwy ten norweski archipelag staje się areną konfrontacji w Arktyce.
18.05.2026, 04:00
Archipelag leży na północnym krańcu Europy, pomiędzy kontynentalną Norwegią a biegunem północnym. Oznacza to bezpośrednie sąsiedztwo szlaków morskich łączących rosyjskie bazy arktyczne z północnym Atlantykiem. Fot. Getty images
- Dlaczego arktyczny archipelag Svalbard staje się areną coraz ostrzejszych napięć między Norwegią a Rosją?
- W jakim celu Moskwa uparcie utrzymuje na Svalbardzie swoje nierentowne kopalnie węgla?
- Jak rosyjska inwazja na Ukrainę wpłynęła na relacje między norweskimi a rosyjskimi mieszkańcami archipelagu?