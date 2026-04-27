Prezydent Francji Emmanuel Macron i Adrien Nougaret (ZeratoR) podczas spotkania w pałacu prezydenckim w Paryżu. Fot. EPA/JULIEN DE ROSA / POOL MAXPPP OUT Dostawca: PAP/EPA.

Łatwogang pokazał, że emocje i medialny sukces mierzy się liczbą widzów na żywo. ZEvent we Francji stał się czymś więcej niż tylko maratonem streamingowym. To spektakl hojności, który co roku przyciąga miliony. Nowy model filantropii partycypacyjnej?

Nie tylko Łatwogang. Tak zbiórki organizują streamerzy we Francji

Zainicjowany w 2016 roku z inicjatywy Adriena Nougareta i Alexandre’a Dachary’ego projekt ZEvent szybko wyrósł na największe francuskie wydarzenie charytatywne na Twitch. Przez trzy intensywne dni streamerzy — niczym współcześni artyści sceny cyfrowej — mobilizują swoje społeczności, zamieniając rozrywkę w realną pomoc.

Streaming, koncerty, gry wideo

Wśród najgłośniejszych twarzy wydarzenia pojawiają się takie postacie jak Squeezie, Gotaga, Antoine Daniel czy Inoxtag. Scenę muzyczną z kolei uświetniają artyści zapraszani na koncert otwarcia — od Bigflo et Oli po Soprano — którzy godzą się na symboliczne honoraria, by wesprzeć ideę.

Z Montpellier, gdzie bije serce wydarzenia, transmisje rozlewają się na cały frankofoński internet. Gry wideo mieszają się tu z koncertami, wyzwaniami i momentami czystej improwizacji.

Cele: od zdrowia po klimat

Cele zbiórki są z roku na rok coraz szersze. ZEvent wspierał już takie organizacje jak Médecins Sans Frontières (Lekarze bez Granic), Instytut Pasteura czy Amnesty International France. W ostatnich edycjach streamerzy kierują uwagę także na ochronę środowiska (m.in. WWF France), walkę z ubóstwem czy wsparcie dla chorych i ich opiekunów, jak Ligue nationale contre le cancer (Narodowa Liga walki z rakiem).

Wybór organizacji odbywa się przy wsparciu Fondation de France, która selekcjonuje projekty o charakterze ogólnego interesu publicznego (świeckiego i apolitycznego). Preferowane są organizacje neutralne światopoglądowo.

Z biegiem lat ZEvent ewoluował. Od wsparcia pojedynczych organizacji po szerokie mobilizacje społeczne. Edycja 2025 przyniosła rekordowe ponad 16 milionów euro, potwierdzając globalną dominację wydarzenia w świecie charytatywnego streamingu we Francji.

Za kulisami — precyzyjna logistyka i budżet sięgający miliona euro. Na scenie — wolontariusze, artyści i twórcy, którzy rezygnują z komercyjnych kontraktów na rzecz idei. Bez sponsorów, bez reklam — tylko społeczność.

Kto za tym stoi

W epoce, w której uwaga jest najcenniejszą walutą, ZEvent udowadnia jedno: internet potrafi nie tylko bawić, ale i zmieniać świat. Za sukcesem stoją dwie osoby.

Adrien Nougaret, znany jako ZeratoR, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych streamerów w kraju. Zyskał popularność dzięki transmisjom gier wideo, ale szybko poszerzył działalność o organizację dużych wydarzeń online. Jest współzałożycielem i głównym organizatorem ZEventu, a także stoi za stroną produkcyjną i logistyczną przedsięwzięcia przez swoją firmę.

Alexandre Dachary, działający pod pseudonimem Dach, również jest streamerem i współorganizatorem ZEventu. Choć mniej widoczny medialnie niż ZeratoR, odpowiada za kluczowe aspekty organizacyjne — m.in. koordynację uczestników, logistykę podróży i zaplecze wydarzenia.

Fundacja gwarantem wiarygodności

Fondation de France to jedna z największych i najbardziej wpływowych organizacji dobroczynnych we Francji. Została założona w 1969 roku. Jej misją jest wspieranie działań na rzecz dobra wspólnego — od walki z ubóstwem, przez zdrowie i badania naukowe, po edukację, kulturę i ochronę środowiska. Fundacja działa trochę inaczej niż klasyczne NGO. Nie realizuje głównie własnych projektów, lecz zbiera pieniądze i przekazuje je wybranym organizacjom oraz inicjatywom, dbając o ich wiarygodność i skuteczność. Zarządza też setkami funduszy tworzonych przez prywatnych darczyńców, firmy czy rodziny.

W kontekście ZEventu pełni kluczową rolę: selekcjonuje organizacje, które mogą zostać beneficjentami, przyjmuje wszystkie zebrane darowizny, rozdziela pieniądze między wybrane podmioty, zajmuje się formalnościami, np. wystawianiem potwierdzeń podatkowych. Dzięki temu streamerzy mogą skupić się na zbiórce, a darczyńcy mają pewność, że pieniądze trafiają do sprawdzonych i odpowiednio zarządzanych projektów.

Filantropia partycypacyjna

ZEvent od lat notuje stały wzrost skali – wcześniejsze edycje również biły rekordy. Już w 2021 roku udało się zebrać ponad 10 mln euro, co stanowiło przełom dla europejskiego streamingu charytatywnego. Wydarzenie bywa przy tym porównywane do amerykańskich inicjatyw takich jak Games Done Quick, choć wyróżnia się większą centralizacją i wspólną sceną, integrującą wszystkich uczestników.

Badania nad crowdfundingiem pokazują, że transmisje „na żywo” znacząco zwiększają skłonność do darowizn dzięki efektowi wspólnoty i presji czasu, co doskonale wykorzystuje ZEvent. Jego zaplecze techniczne przypomina dziś produkcję telewizyjną – z rozbudowaną reżyserią, scenografią i zespołem setek osób. W efekcie wydarzenie stało się symbolem nowego modelu dobroczynności określanego jako partycypacyjna filantropia, w której darczyńcy nie tylko przekazują pieniądze, ale też aktywnie uczestniczą w całym procesie przez czat, wyzwania i bezpośrednie interakcje z twórcami.