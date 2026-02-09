Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Nie tylko pasażerowie. Lotnisko w Radomiu z nową strategią rozwoju
Spółka Polskie Porty Lotnicze (PPL) zaprezentowała nową strategię dla Portu Lotniczego Warszawa-Radom. Lotnisko, które rokrocznie generuje straty na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych, ma teraz zyskać nową odsłonę i nowe funkcje.
09.02.2026, 16:29
W ciągu pięciu lat lotnisko w Radomiu ma zwiększyć liczbę obsługiwanych pasażerów do 300 tys. rocznie. Fot. Piotr Polak, PAP
