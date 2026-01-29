Kategorie artykułu: Polityka Technologia
Nieoczekiwany sprzymierzeniec. Norwegia skusi się na Chunmoo, skorzysta polska firma?
Zmiany na mapie geopolitycznej wymuszają nieoczekiwane rozwiązania. Jak informują media, norweskie siły zbrojne mogą wejść w kooperację z Koreańczykami. Z jednej strony dowodzi to, że zmienia się sytuacja geopolityczna i USA nie są już takim magnesem, jak dawniej. Z drugiej – że kraje regionu Morza Bałtyckiego widzą zagrożenie i mu przeciwdziałają. To szansa dla Polski.
Fot. KIM Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Do jakiego zakupu przymierzają się siły zbrojne Norwegii.
- O jakich uwarunkowaniach geopolitycznych może świadczyć taki zakup.
- Dlaczego i w jaki sposób może na tym skorzystać także polski sektor obronny.