Nietypowy sojusz postkomunistów i skrajnej prawicy obalił proeuropejski rząd Rumunii

Upadł rząd Rumunii. Za odwołaniem premiera Ilie Bolojana opowiedziało się 281 parlamentarzystów, a zaledwie czterech było przeciw. Może to utrudnić otrzymanie unijnych funduszy o priorytetowym znaczeniu dla państwa leżącego na wschodniej flance NATO, w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy i Mołdawii.

Niezwykle szeroka koalicja

Dotychczasową koalicją rządzącą, powołaną po zwycięstwie wyborczym prezydenta Nicușora Dana i miesiącach niestabilności po unieważnieniu wyborów z 2024 roku, od samego początku targały poważne napięcia. Na czele tej niezwykle szerokiej większości, której głównym spoiwem była proeuropejska orientacja w polityce zagranicznej, stanął Ilie Bolojan, lider centroprawicowej Partii Narodowo-Liberalnej (PNL). W skład nowego gabinetu weszły tak rozmaite siły polityczne jak PNL, narodowo-konserwatywni postkomuniści z PSD, liberalni reformatorzy z USR, partia rumuńskich Węgrów UDMR oraz przedstawiciele innych mniejszości narodowych.

Tak szeroki format współpracy wymusił na partnerach koalicyjnych daleko idące kompromisy. Sojusz ten zawiązano jednak z dwóch głównych powodów. Przede wszystkim chciano zablokować drogę do władzy rosnącej w siłę nacjonalistycznej prawicy. Równie istotna była pilna potrzeba opanowania potężnego deficytu budżetowego, zabezpieczenia unijnych funduszy oraz utrzymania wiarygodności kredytowej państwa. Zgodnie z pierwotnymi ustaleniami fotel premiera miał w 2027 roku przypaść w ramach rotacji przedstawicielowi PSD, największej partii w obecnym parlamencie.

Twarz cięć wydatków

Biorąc pod uwagę program koalicji, trudno się dziwić, że premier Bolojan i jego PNL szybko stali się twarzą cięć wydatków, podwyżek podatków oraz bolesnych reform. Kroki te zresztą niosły ogromne koszty polityczne dla wszystkich ugrupowań tworzących rząd. Ostatecznie wielomiesięczne tarcia zakończyły się w kwietniu otwartym rozłamem.

PSD wycofała poparcie dla premiera, zażądała jego dymisji i odwołała swoich ministrów z gabinetu. Lider tej formacji Sorin Grindeanu tłumaczył decyzję bezkompromisowym stylem sprawowania władzy przez Bolojana oraz dotkliwymi kosztami społecznymi naprawy finansów publicznych.

Szef rządu stanowczo odmówił jednak ustąpienia. Przekonywał, że reformy są absolutnie niezbędne, aby Rumunia mogła wywiązać się z unijnych i budżetowych zobowiązań. W odpowiedzi na jego opór PSD połączyła siły ze skrajnie prawicową partią AUR pod przywództwem George'a Simiona. Następnie złożyła w parlamencie wniosek o wotum nieufności dla rządu.

Dwa trzęsienia ziemi w rumuńskiej polityce

Upadek gabinetu Bolojana to w istocie kolejny przejaw szerszego kryzysu rumuńskiej sceny politycznej w ostatnich latach. Od 2021 roku dwie główne partie, centrolewicowa PSD oraz centroprawicowa PNL, wielokrotnie dzieliły się władzą mimo głęboko zakorzenionej historycznej rywalizacji. Tworzone przez nie sojusze miały w założeniu gwarantować stabilność i utrzymywać proeuropejski kurs państwa. Układ ten stawał się jednak coraz bardziej chwiejny w obliczu rosnącego poparcia dla ruchów nacjonalistycznych oraz antysystemowych.

Prawdziwe polityczne trzęsienie ziemi wywołała pierwsza tura wyborów prezydenckich w 2024 roku. Niespodziewanym zwycięzcą okazał się niezależny kandydat skrajnej prawicy Călin Georgescu. Do finałowego starcia awansowała wraz z nim Elena Lasconi z centrowego USR, a przedstawiciele tradycyjnych sił politycznych znaleźli się tym samym poza dogrywką.

Do kolejnego wstrząsu doszło za sprawą postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, który unieważnił cały proces wyborczy w chwili, gdy rumuńska diaspora rozpoczęła już głosowanie w drugiej turze. Sędziowie powołali się na liczne nadużycia wykazane w odtajnionych raportach służb specjalnych. Dokumenty te wskazywały na zagraniczną ingerencję w proces wyborczy, ataki w cyberprzestrzeni oraz nieprzejrzyste finansowanie kampanii w internecie. Według specsłużb to właśnie te działania miały napędzić nagły wzrost poparcia dla Georgescu. Radykalna decyzja sędziów wywołała lawinę oskarżeń ze strony zwolenników skrajnej prawicy oraz środowisk antysystemowych. Przekonywali oni, że instytucje państwowe w obronie starego układu są gotowe nawet pogrzebać wolę wyborców wyrażoną przy urnach.

Rumuni nie wierzą politykom

Zarządzona na początku 2025 roku przez Trybunał Konstytucyjny powtórka wyborów prezydenckich nie odwróciła już niekorzystnego trendu dla partii głównego nurtu. Procesu tego nie zatrzymało nawet ostateczne wykluczenie z wyścigu rekordowo popularnego Georgescu. Zaktywizowany przez niego elektorat protestu w dużej mierze przejął George Simion, który wygrał pierwszą turę z wynikiem około 41 procent głosów. Do dogrywki awansował także liberalny burmistrz Bukaresztu Nicușor Dan, gromadząc blisko 21 procent poparcia. On również kreował się na kandydata spoza układu. Reprezentował jednak nurt zdecydowanie bardziej proreformatorski i antykorupcyjny. W decydującym starciu Dan zdołał pokonać Simiona, zdobywając ostatecznie 53,6 procent głosów. Choć powtórne głosowanie zażegnało jeden z najpoważniejszych kryzysów w najnowszej historii Rumunii, to jednocześnie drastycznie pogłębiło podziały społeczne oraz nieufność obywateli wobec polityków i instytucji państwowych.

Z sondażu ośrodka INSCOP, cytowanego w styczniu 2026 roku przez stację Digi24, wynika, że zaufanie do rządu wynosi zaledwie 18,4 procent. W przypadku parlamentu wskaźnik ten jest jeszcze niższy – 11,9 procent. Z kolei w innym badaniu tej samej pracowni z listopada 2025 roku aż 66,3 procent Rumunów stwierdziło, że ich kraj zmierza w złym kierunku. Liczby te pokazują, że obecny kryzys rozgrywa się w realiach, w których wielu wyborców już teraz postrzega partie, parlament i kolejne rządy jako mało wiarygodne. W takim klimacie politycznym AUR oraz inne siły antysystemowe mogą z łatwością przedstawiać każde przesilenie polityczne jako kolejny dowód na nieudolność dotychczasowych elit.

Rumuni z najwyższym deficytem budżetowym w całej Unii

O obecnym kryzysie rządowym nie sposób mówić w oderwaniu od problemów gospodarczych Rumunii. W 2025 roku odnotowała najwyższy w Unii Europejskiej deficyt budżetowy na poziomie 7,9 procent PKB. Rok wcześniej był on jeszcze wyższy i sięgał nawet 9,3 procent. W efekcie gabinet Bolojana musiał zobowiązać się do zredukowania tej luki do 6,2 procent w 2026 roku. Rządzący znajdowali się pod nieustanną presją Brukseli oraz agencji ratingowych, które domagały się przedstawienia wiarygodnych planów oszczędnościowych. Realizacja tego celu wymagała sięgnięcia po bardzo niepopularne działania. Zdecydowano się na podwyżki podatku VAT i akcyzy, zamrożenie emerytur i wynagrodzeń w sektorze publicznym, a także na ogólne cięcia wydatków państwa.

Na dodatek wszystko to działo się w warunkach kulejącej gospodarki. Według prognoz OECD wzrost gospodarczy Rumunii w 2026 roku ma wynieść zaledwie 1 procent. Rządowa polityka zaciskania pasa zdusiła prywatną konsumpcję. Ciężar podtrzymywania aktywności rynkowej spoczął niemal w całości na inwestycjach zasilanych z funduszy unijnych. Dlatego właśnie spór o kształt budżetu tak szybko przerodził się w otwarty konflikt na szczytach władzy. Stronnicy premiera przekonywali, że program cięć to absolutna konieczność, aby zapewnić państwu płynność finansową i spełnić wymogi unijne. Z kolei politycy PSD oraz inni krytycy rządu argumentowali, że obywatele po prostu nie są w stanie udźwignąć tak ogromnych kosztów społecznych.

Bruksela i rynki naciskają

Stawka w tej politycznej grze jest wyjątkowo wysoka. Obecny kryzys zbiega się bowiem z końcowymi terminami na odblokowanie unijnych funduszy dla Rumunii. W przypadku tamtejszego planu odbudowy ostateczna data to 31 sierpnia 2026 roku. Komisja Europejska uzależnia wypłatę około 11,4 mld euro od wdrożenia pakietu 14 reform. Wśród nich znajdują się m.in. ustawa o wynagrodzeniach w sektorze publicznym oraz nowe zasady nadzoru nad spółkami skarbu państwa.

Kolejnym narzędziem nacisku na Bukareszt jest instrument na rzecz bezpieczeństwa Europy, powszechnie znany pod skrótem SAFE. W ramach tego programu Rumunia ma zagwarantowany dostęp do kwoty 16,6-16,68 mld euro w postaci długoterminowych pożyczek na obronność. To jedna z największych alokacji narodowych. Pod koniec kwietnia rumuński parlament zatwierdził kontrakty zbrojeniowe o wartości 8,33 mld euro, które mają zostać sfinansowane z SAFE. Decyzja ta wprawdzie oddaliła ryzyko niedotrzymania najpilniejszych terminów. Sukces całego przedsięwzięcia wciąż jednak zależy od zagwarantowania sprawnej realizacji umów do 2030 roku.

Równolegle władze Rumunii zmagają się z potężnym naciskiem ze strony rynków finansowych. Organizacja pracodawców Concordia ostrzegła, że utrata statusu inwestycyjnego może w ciągu pięciu lat podnieść koszty obsługi długu publicznego o ponad 100 mld lei (81 mld zł). Agencje ratingowe S&P oraz Fitch utrzymują obecnie wiarygodność kredytową Rumunii na najniższym możliwym poziomie inwestycyjnym. Wskazują przy tym na negatywną perspektywę na przyszłość.

Może pozostać po staremu

Wraz z upadkiem rządu kryzys wkracza w konstytucyjną fazę powoływania nowego gabinetu. Po przegłosowaniu wotum nieufności Bolojan pozostaje na stanowisku wyłącznie jako premier tymczasowy. Jego uprawnienia ograniczają się do bieżącego administrowania państwem do momentu zaprzysiężenia nowej rady ministrów. Kolejne formalne kroki obejmują konsultacje prowadzone przez prezydenta Nicușora Dana, desygnowanie kandydata na kolejnego szefa rządu oraz głosowanie nad wotum zaufania. Zgodnie z konstytucją osoba ubiegająca się o fotel premiera ma zaledwie dziesięć dni na zdobycie wymaganej liczby głosów. Przedterminowe wybory pozostają na razie odległą perspektywą. Rozwiązanie parlamentu jest bowiem możliwe tylko wtedy, gdy żaden gabinet nie uzyska poparcia w ciągu 60 dni od pierwszego wniosku o wotum zaufania i po co najmniej dwóch nieudanych próbach sformowania rządu.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na najbliższą przyszłość pozostają zatem długie targi o utrzymanie proeuropejskiej formuły rządu bez udziału Bolojana, którego mógłby zastąpić inny polityk PNL lub zewnętrzny technokrata. Zdają się to potwierdzać słowa lidera PSD Sorina Grindeanu. Chwilę po głosowaniu oświadczył, że jego partia chce co do zasady utrzymać dotychczasowy sojusz przy jednoczesnej zmianie premiera. Część prominentnych działaczy PNL naciska, by mimo rozczarowania wynikiem głosowania partia nie zamykała sobie drogi do alternatywnych konstelacji rządowych. Z kolei inne głosy w szeregach PNL i USR pozostają głęboko niechętne odnowieniu porozumienia z PSD po tym, jak partia ta wspólnie z AUR doprowadziła do obalenia rządu.

Powołanie formalnej koalicji PSD-AUR wciąż wydaje się mniej prawdopodobne niż chaotyczna rekonstrukcja lub utworzenie rządu mniejszościowego. Skrajnie prawicowa AUR zyskała jednak po wtorkowym głosowaniu nową kartę przetargową. Pokazała, że może mieć decydujący wpływ na kształt rządu, nawet jeśli zasiada w ławach opozycji.

Oby impas się nie przedłużał

Rozkręcający się kryzys polityczny ma również wymiar związany z polityką bezpieczeństwa, choć nie należy go wyolbrzymiać. Rumunia to nie tylko państwo członkowskie UE zmagające się z dziurą w budżecie. To także kraj NATO położony nad Morzem Czarnym, graniczący z Ukrainą i bardzo blisko związany z Mołdawią. Odgrywa coraz większą rolę w sojuszniczym planowaniu obronnym, logistyce oraz regionalnym odstraszaniu. O ile krótkotrwałe zawirowania polityczne nie wpłyną na strategiczną orientację kraju, o tyle przedłużający się impas może skomplikować realizację zamówień zbrojeniowych, modernizację armii oraz zdolność Bukaresztu do odgrywania roli przewidywalnego partnera na wschodniej flance NATO.