Norwegia ma Haalanda, ale jej siłą jest system. Czego może nauczyć się Polska?

Polska zna tę pułapkę bardzo dobrze. Po Euro 2016 łatwo było uwierzyć, że reprezentacja na stałe weszła do europejskiej czołówki. Miała Roberta Lewandowskiego w najlepszych latach, piłkarzy w mocnych klubach, ćwierćfinał turnieju, wysoki ranking FIFA oraz wcześniej rozwijaną infrastrukturę. Był to jednak raczej szczyt jednego pokolenia niż dowód na działanie systemu zdolnego regularnie wychowywać jego następców.

Porównanie do Skandynawów?

Polska dotarła do ćwierćfinału Euro 2016 bez porażki w regulaminowym czasie. Tyle że wcale nie dominowała nad rywalami i odpadła z Portugalią po rzutach karnych. Norwegia awansowała do ćwierćfinału mundialu po pokonaniu Brazylii, dlatego jej sukces ma większy ciężar sportowy i medialny.

Norwegia nie wygląda dziś jak reprezentacja oparta wyłącznie na jednym wyjątkowym piłkarzu i krótkim szczycie formy. Haaland potrafi rozstrzygać pojedyncze mecze, ale zaplecze tworzą lokalne kluby, dostęp do boisk, trenerzy, późniejsza selekcja oraz rosnąca grupa zawodników regularnie występujących w silnych ligach. Ćwierćfinał mundialu nie przesądza jeszcze o trwałości norweskiego modelu. Pokazuje jednak, że za sukcesem reprezentacji stoi coś więcej niż tylko jedno dobre pokolenie.

Najpierw utrzymać dziecko w sporcie

Norweski punkt wyjścia jest prosty: zanim zacznie się wybierać najlepszych, trzeba jak najdłużej utrzymać w grze możliwie największą grupę dzieci. Ważniejsze od szybkiego ustalania hierarchii w roczniku jest to, by dziecko nadal chodziło na treningi. Żeby grało w lokalnym klubie, próbowało różnych ról i nie zostało skreślone, zanim okaże się, jak przebiega jego rozwój.

W małym kraju błędy selekcyjne mają poważniejsze konsekwencje. Jeśli system za wcześnie nagradza wzrost, siłę, szybkie dojrzewanie, ambicję rodziców lub możliwość dowożenia dziecka na dodatkowe treningi, traci zawodników, którzy potrzebują więcej czasu. Przy populacji nieco ponad 5,6 mln mieszkańców takich strat nie da się łatwo zrekompensować dużą liczbą dzieci trenujących w klubach.

Norweski model nie powstał jednak w wyniku jednej reformy. Norweska Konfederacja Sportu, czyli NIF, przyjęła pierwsze prawa dzieci w sporcie już w 1987 r. W 2007 r. zaktualizowała osiem zasad chroniących uczestnictwo, bezpieczeństwo i radość z aktywności. Na początku XXI w. rozwijano kolejną część systemu – infrastrukturę umożliwiającą całoroczne treningi. W 2002 r. Norges Fotballforbund, czyli NFF, dopuścił sztuczne nawierzchnie także w najwyższej klasie rozgrywkowej. Landslagsskolen, czyli wspólna ścieżka identyfikowania i rozwijania najbardziej obiecujących zawodników, została uruchomiona w 2015 r. Planverk 2026 jest więc kolejnym etapem procesu trwającego od kilku dekad, a nie początkiem norweskiej zmiany.

Zasady NIF obowiązujące do końca roku, w którym dziecko kończy 12 lat, stawiają w centrum uczestnictwo, bezpieczeństwo i radość ze sportu. NFF przekłada je na zasady rozgrywek. W najmłodszych kategoriach nie publikuje się tabel, a w przypadku 11- i 12-latków nie powinno być faz pucharowych ani rankingów. Wynik pozostaje częścią gry, ale nie służy do tworzenia trwałej hierarchii między dziećmi.

Stąd hasło: flest mulig, lengst mulig – jak najwięcej, jak najdłużej. Dziecko ma grać, popełniać błędy, zmieniać pozycje, pozostawać aktywne i dopiero później przejść do ostrzejszej selekcji. Norweski model nie wymaga również wczesnej specjalizacji. Haaland trenował piłkę ręczną, lekkoatletykę i sporty zimowe, Sørloth – piłkę ręczną i łyżwiarstwo szybkie, a Nyland – piłkę ręczną i narciarstwo alpejskie. Ich biografie nie dowodzą, że dodatkowa dyscyplina prowadzi do piłkarskiego sukcesu. Pokazują, że równoległe uprawianie kilku sportów nie zamyka drogi do zawodowego futbolu.

Martin Ødegaard został zauważony znacznie wcześniej i jako nastolatek trafił do Realu Madryt. System musi więc chronić zarówno zawodników rozwijających się później, jak i tych, na których bardzo wcześnie zaczyna oddziaływać rynek zawodowy.

Moderklubb i pierwszy trener

Norwegowie nadają pojęciu moderklubb, czyli klubowi macierzystemu, większe znaczenie niż zwykle przypisuje się pierwszemu klubowi zawodnika w polskiej debacie o szkoleniu. Zanim piłkarz trafi do Manchesteru City, Arsenalu, Borussii Dortmund czy RB Leipzig, rozwija się w konkretnym środowisku lokalnym. Tam spotyka pierwszego trenera, uczy się podstaw i zyskuje pierwszy powód, by regularnie wracać na zajęcia.

W małym i rozproszonym kraju lokalny klub ma większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać. Jeśli działa słabo, dziecko może zrezygnować z piłki, zanim zauważy je większa akademia. W rozmowie z Reutersem szefowa NFF, Lise Klaveness, podkreślała, że norweski model celowo pozostawia młodych zawodników w lokalnych klubach możliwie najdłużej, zamiast wcześnie przenosić najzdolniejszych do kilku centralnych akademii. Taki klub nie musi od razu wychować zawodowca. Ma utrzymać dziecko w grze, zapewnić mu odpowiedni poziom treningu, a w odpowiednim momencie przekazać je dalej – do struktur regionalnych, Landslagsskolen, akademii, rozgrywek ligowych albo seniorskiej drużyny.

Zbyt wczesna selekcja jest w małym klubie szczególnie ryzykowna. Ośmiolatek nie powinien być traktowany jak zawodowy piłkarz. Musi grać, często dotykać piłki, popełniać błędy, zmieniać role i uczyć się gry, a nie tylko walczyć o wynik w najbliższym meczu. Dotyczy to również pozycji. Dwunastolatek nie jest jeszcze na stałe „prawym obrońcą”. W nowoczesnej piłce zawodnik wykonuje różne zadania w zależności od fazy gry. Raz broni szeroko, raz schodzi do środka, innym razem rozpoczyna akcję albo zabezpiecza przestrzeń. Zbyt wczesne przypisanie dziecka do jednej pozycji ogranicza jego możliwości rozwoju.

Norweskie pojęcie moderklubb przenosi punkt ciężkości z pytania: „Gdzie zawodnik wypłynął?” na pytanie: „Gdzie utrzymano go w grze?”.

Polskie doświadczenia dobrze pokazują tę różnicę. Elementy dorosłego futbolu przez lata przenoszono u nas na zbyt wczesny etap szkolenia: taktykę, nieustanne komendy z boku i wybór „najmocniejszych” kosztem spokojnej nauki podstaw. Płatne akademie poszerzyły bazę, ale przyniosły też nowe problemy. Dziecko jest jednocześnie klientem przynoszącym comiesięczny przychód, przez co szkolenie, selekcja, ambicje rodziców i model biznesowy zaczynają się mieszać. Norweskie pojęcie moderklubb przenosi punkt ciężkości z pytania: „Gdzie zawodnik wypłynął?” na pytanie: „Gdzie utrzymano go w grze?”.

W Polsce o pierwszych klubach zawodników mówi się nadal rzadko, choć coraz częściej. Media koncentrują się na akademiach dużych marek i miejscach, które zapewniły piłkarzom możliwość pokazania się w seniorskiej piłce. Znacznie rzadziej pytają, kto prowadził ich wcześniej, nauczył podstaw, nie zniechęcił i przygotował do przejścia na wyższy poziom. Pojedyncze nazwiska trenerów, takie jak nazwisko Krzysztofa Dowhania, znanego z pracy z młodymi bramkarzami, przebiły się do powszechnej świadomości. Przy większości piłkarzy pamiętamy jednak o ostatnim etapie szkolenia, a nie o jego początku. Np. Jakub Kamiński spędził pięć lat w Szombierkach Bytom, zanim trafił do akademii Lecha Poznań.

Boisko daje regularność, ale to trener decyduje, jak ją wykorzystać

Boiska ze sztuczną trawą rozwiązują w norweskim klimacie podstawowy problem szkoleniowy – pozwalają trenować regularnie przez większą część roku. Projekt analizowany przez Norges Fotballforbund objął 1779 takich obiektów, z czego 1554 korzystały z wypełnienia zawierającego tworzywa sztuczne. Przy populacji nieco przekraczającej 5,6 mln mieszkańców daje to ponad 300 boisk ze sztuczną nawierzchnią na milion mieszkańców.

Polska ma około 2605 Orlików przy populacji przekraczającej 37 mln mieszkańców, czyli około 70 boisk na milion mieszkańców. Porównanie pokazuje różnicę w nasyceniu infrastrukturą, ale nie zestawia obiektów tej samej kategorii. Orlik jest zazwyczaj kompleksem szkolno-gminnym obejmującym niewielkie boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne i zaplecze. Dane norweskie dotyczą natomiast wszystkich boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią.

Rozbudowana infrastruktura generuje również koszty. Od 2031 r. w UE i EOG będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek polimerowego granulatu używanego na syntetycznych boiskach. NFF szacuje, że dostosowanie norweskich obiektów do nowych warunków będzie wymagało wielomiliardowych inwestycji. Nie zmienia to jednak podstawowej przewagi Norwegii – dużej liczby boisk, które pozwalają trenować regularnie przez większą część roku.

Federacja ogranicza przypadkowość

Norweska federacja piłkarska nie jest w stanie kontrolować każdego treningu dzieci. Może jednak sprawić, że rozwój zawodnika w mniejszym stopniu będzie zależał od miejsca zamieszkania i przypadku. Jedno dziecko trafia na trenera, który potrafi uczyć i rozumie specyfikę pracy z młodymi zawodnikami. Inne – na szkoleniowca traktującego dziecięcy rocznik jak dorosłą drużynę. Jeden klub ma boisko, wykwalifikowany sztab i wieloletni plan. Drugi działa od tygodnia do tygodnia i zmaga się z brakiem ludzi oraz pieniędzy.

Programy NFF mają ograniczać te różnice. Haaland sam przeszedł przez Landslagsskolen, ale rozwijał się przede wszystkim dzięki codziennej pracy w klubie – najpierw w Bryne, później w Molde. Planverk 2026, Landslagsskolen i Kvalitetsklubb nie gwarantują pojawienia się kolejnych zawodników na poziomie Haalanda. Dają jednak trenerom, klubom i regionom wspólne standardy oraz zwiększają szansę, że talent nie zostanie przeoczony tylko dlatego, że rozwija się w mniejszym ośrodku.

Planverk 2026 to najnowsza aktualizacja materiałów szkoleniowych NFF dla piłki dziecięcej, młodzieżowej i Landslagsskolen. Håkon Grøttland, odpowiedzialny w federacji za rozwój zawodników i trenerów, wyjaśniał, że plan ma dostarczyć konkretnych narzędzi do pracy z piłkarzami w wieku od sześciu do 16 lat: programów dla poszczególnych roczników, ćwiczeń, gotowych jednostek treningowych i planów tygodniowych. Dzięki temu jakość szkolenia w mniejszym stopniu będzie zależeć od tego, czy lokalny trener potrafi samodzielnie zaprojektować cały proces.

Landslagsskolen, dosłownie „szkoła reprezentacyjna”, nie jest centralną akademią ani internatem. To system identyfikacji i rozwoju najbardziej obiecujących zawodników, do którego trafiają piłkarze od około 12. roku życia. Nadal trenują i grają w swoich klubach, ale są dodatkowo obserwowani oraz prowadzeni na poziomie regionalnym i krajowym. W małym kraju dostęp do takiej ścieżki nie może zależeć wyłącznie od intuicji jednego trenera ani od odległości od większej akademii.

Kwalitetsklubb dotyczy z kolei sposobu funkcjonowania całego klubu lokalnego. Program obejmuje odpowiedzialność za trenerów, sędziów, finanse, wolontariat oraz zarządzanie. Klub ma nie tylko wystawiać drużyny do rozgrywek. Musi także działać według minimalnego standardu, który zwiększa szansę na ciągłość pracy niezależnie od zmian trenerów, działaczy i rodziców.

Szkoła ma utrzymać dziecko w ruchu

Norweska szkoła nie zastępuje klubu i nie jest fabryką piłkarzy. Ma rozwijać podstawową sprawność dzieci i sprawić, by aktywność fizyczna była normalną częścią tygodnia. Sama liczba godzin WF-u nie wyjaśnia jednak różnicy między Norwegią a Polską. W obu krajach problemem pozostaje niedostateczna aktywność części młodzieży. Znaczenie ma przede wszystkim ciągłość między szkołą, codziennym ruchem i lokalnym klubem. Dziecko ma poznać różne formy aktywności i znaleźć taką, którą będzie chciało kontynuować poza lekcjami.

Warto wiedzieć To dopiero początek... Według porównywalnych danych HBSC przywołanych w profilach zdrowotnych OECD i Unii Europejskiej w 2022 r. ponad 18 proc. norweskich 15-latków miało nadwagę lub otyłość. W Polsce było to 20 proc. Tylko 17 proc. norweskich 15-latków deklarowało co najmniej 60 minut umiarkowanej aktywności fizycznej dziennie, choć był to wynik nieco lepszy od średniej unijnej wynoszącej 15 proc. Norweska przewaga nie polega więc na wyeliminowaniu problemów zdrowotnych, lecz na tworzeniu większej liczby okazji do regularnego ruchu – w szkole, w rodzinie, w lokalnym klubie i w najbliższym otoczeniu.

Lokalny futbol i rachunek za sukces

Eliteserien nie może konkurować z globalną marką Premier League, ale pozostaje ważnym elementem lokalnej tożsamości. Rekordowa frekwencja podczas tradycyjnej kolejki rozgrywanej 16 maja pokazuje, że norweski futbol nadal jest zakorzeniony w klubach i miejscowych społecznościach.

Ta siła lokalnego futbolu opiera się jednak na pracy ludzi, których zwykle nie widać na stadionie. Dugnad, czyli dobrowolna praca na rzecz klubu i lokalnej wspólnoty, jest jednym z fundamentów norweskiego sportu. Im bardziej klub musi działać według profesjonalnych standardów, tym więcej obowiązków spada na osoby, które często nie są zawodowymi menedżerami. Kvalitetsklubb porządkuje role, finanse, wolontariat i organizację, ale jednocześnie pokazuje, jak wiele lokalny klub musi udźwignąć poza samym treningiem.

Wyzwaniem są także rosnące koszty ponoszone przez rodziców i związane z nimi nierówności. NFF w materiałach strategicznych wskazuje, że rozwój prywatnych akademii zwiększa presję na jakość i cenę oferty klubowej. Norweskie media i badacze opisują konflikt między prywatnymi akademiami, ambicjami rodziców, wczesną selekcją a zasadą flest mulig, lengst mulig. Model, który ma utrzymywać w sporcie jak najwięcej dzieci przez możliwie długi czas, musi więc jednocześnie mierzyć się z komercjalizacją szkolenia i ryzykiem, że dostęp do dodatkowych możliwości rozwoju zacznie zależeć od dochodów rodziny.

Lekcja dla Polski: gdzie gubimy zawodników?

Polska ma większą populację, tysiące klubów, stosunkowo dużo lekcji WF oraz ponad 2,6 tys. Orlików. Problem polega na tym, że poszczególne elementy systemu często funkcjonują obok siebie. Osobno dyskutujemy o infrastrukturze, akademiach, przepisie o młodzieżowcu i minutach młodych zawodników w Ekstraklasie. Znacznie mniej uwagi poświęcamy przejściom między szkołą a klubem, małym klubem a akademią, juniorami a pierwszą drużyną oraz debiutem a regularną grą.

Norwegii nie da się skopiować w całości. Można jednak wymagać, by każda część systemu odpowiadała nie tylko za własne boisko, program lub rocznik, lecz także za przekazanie zawodnika do kolejnego etapu. System powinien chronić zarówno talent dojrzewający później lub z dala od dużej akademii, jak i dzieci, które nie zostaną zawodowcami, ale dzięki lokalnemu sportowi mogą zachować aktywność w dorosłym życiu.