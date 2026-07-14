Norwegia ma Haalanda, ale jej siłą jest system. Czego może nauczyć się Polska?
Erling Haaland strzelił Brazylii dwa gole, a Norwegia po raz pierwszy awansowała do ćwierćfinału mundialu. To nie tylko zasługa gwiazdy, lecz także systemu opartego na zasadzie: jak najwięcej dzieci ma uprawiać sport i robić to jak najdłużej.
14.07.2026, 04:00
Erling Haaland reaguje po porażce 1:2 w ćwierćfinałowym meczu mistrzostw świata 2026 z Anglią, rozegranym 11 lipca 2026 r. na Miami Stadium w Miami Gardens na Florydzie. Fot. Hannah Peters – FIFA/FIFA via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego sukces Norwegii nie sprowadza się do Erlinga Haalanda, lecz wynika także z systemu opartego na szerokim dostępie dzieci do sportu oraz późnej selekcji talentów.
- Jaką rolę w norweskim modelu odgrywa moderklubb, czyli lokalny klub łączący zawodników, trenerów, boiska i system szkolenia.
- Które elementy norweskiego modelu sportu dziecięcego i rozwoju talentów mogłyby znaleźć zastosowanie w Polsce.