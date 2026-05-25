Nowa era FC Barcelony. Jak odejście Roberta Lewandowskiego wpłynie na klub?
Odejście Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony to moment zwrotny, który wywołuje wiele dyskusji na temat przyszłości klubu. Jak tę sytuację widzą eksperci? O perspektywie kibiców, wyborach personalnych i koncepcjach taktycznych Hansiego Flicka mówią dla XYZ Michał Zawada (socio Barcelony) oraz Piotr Domagała (dziennikarz Futbolove, współtwórca podcastu Top Four).
25.05.2026, 04:15
João Pedro celebruje gola strzelonego na Stamford Bridge. Brazylijczyk w pierwszym sezonie w Premier League został najlepszym piłkarzem londyńskiej drużyny, a teraz wielu ekspertów zastanawia się, czy wkrótce wejdzie w buty Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie (fot. Getty Images).
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak odejście Roberta Lewandowskiego wpłynie na sytuację FC Barcelony na rynku transferowym.
- Jak oceniana jest perspektywa wykupienia dwóch wypożyczonych w tym sezonie piłkarzy: João Cancelo i Marcusa Rashforda i ile ich pozyskanie na stałe mogłoby kosztować.
- Dlaczego FC Barcelona może mieć problem z tym, by kupić nowego napastnika, który zastąpiłby Roberta Lewandowskiego.