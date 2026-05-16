Nowe cła Trumpa mogą zatrzeć silnik europejskiej motoryzacji. Najbardziej ucierpią Audi i Porsche
W zaledwie półtora roku żonglujący taryfami Donald Trump wpędził Audi w pułapkę i zniszczył zyski w Porsche. W maju podwyższył cła. Część ekspertów sądzi, że to początek wojny gospodarczej USA-Niemcy.
16.05.2026, 08:00
Wojna celna Donalda Trumpa z Unią Europejską w branży motoryzacyjnej najbardziej doskwiera niemieckim producentom. Eksperci mówią o uderzeniu wymierzonym przez Waszyngton w Berlin. Fot. Getty Images, Porsche
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego prezydent Trump wprowadził tak wysokie cła i dlaczego tak często je zmienia.
- Jak szefowa Unii Europejskiej na polu golfowym Trumpa walczyła o zniesienie wzajemnych ceł („zero za zero”) i co sprawiło, że się jej nie udało.
- Co wspólnego ma hiperinflacja sprzed stu lat z niemrawą reakcją zarządów niemieckich firm na „biegunkę taryfową” Trumpa.