Nowe oblicze platformy Decathlon. Cyfrowa rewolucja dla prostszych zakupów

Dziś internetowy adres decathlon.pl oraz aplikacja mobilna stają się dla milionów Polaków synonimem najwygodniejszego startu do każdej sportowej przygody. Marka robi kolejny milowy krok, oddając w ręce użytkowników całkowicie odświeżony ekosystem. To nie jest zwykła zmiana kosmetyczna, ale potężna transformacja. Silnik platformy został przebudowany całkowicie od zera, by stać się ultraszybkim centrum sportowych usług, które działa lepiej niż kiedykolwiek i otwiera przed firmą zupełnie nowe możliwości.

Aplikacja mobilna: tam bije serce nowoczesnych zakupów

Głównym kierunkiem rozwoju marki na przyszłość jest aplikacja mobilna Decathlon. Podczas gdy strona internetowa przeszła spektakularny redesign, w aplikacji całkowicie uprościliśmy i przyspieszyliśmy proces zamawiania oraz płatności. Teraz zakupy robisz dosłownie w kilka chwil, bo to właśnie w środowisku smartfonów marka dostrzega największy potencjał. To w nim zakupy są najwygodniejsze, najbardziej spersonalizowane i dopasowane do dynamicznego stylu życia współczesnych miłośników sportu.

Odświeżony portal jest obecnie w pełni przystosowany do internetowego wynajmu sprzętu, wygodnego rezerwowania wizyt w serwisach dbających o stan wyposażenia, a także bezpiecznej sprzedaży oraz zakupu asortymentu z drugiej ręki. Fot. Materiały partnera

Już dziś aplikacja oferuje użytkownikom szereg praktycznych funkcji, takich jak:

intuicyjna wishlista do gromadzenia ulubionych produktów;

do gromadzenia ulubionych produktów; dostęp do historii wszystkich transakcji w jednym wygodnym miejscu;

prosty i błyskawiczny wgląd do konta Decathlon .

Co więcej, to właśnie w aplikacji bije serce programu lojalnościowego Decathlon Active, otwierając przed użytkownikami drzwi do wyjątkowych nagród i benefitów dostępnych wyłącznie dla osób korzystających z urządzeń mobilnych. Decathlon nie zatrzymuje się jednak – nieustannie pracuje nad rozwojem tego narzędzia i wdrażaniem kolejnych udogodnień, aby mobilne doświadczenie zakupowe było jeszcze bardziej intuicyjne i inspirujące.

Architektura przyszłości: od monolitu do headless oraz AI

Jedną z motywacji do przeprowadzenia głębokich zmian była potrzeba odejścia od tradycyjnej, monolitycznej architektury strony internetowej na rzecz nowoczesnego, modułowego rozwiązania typu headless. To właśnie ta ukryta pod maską rewolucja technologiczna pozwala marce Decathlon sprawnie zarządzać ogromną skalą produktów i błyskawicznie wdrażać innowacje rynkowe.

Dzięki nowej architekturze marka jest w pełni gotowa na przyszłość. Platforma została dostosowana do obsługi zaawansowanych funkcji, takich jak inteligentne wyszukiwanie AI Search, skanowanie produktów wspierane przez sztuczną inteligencję czy system pre-order, pozwalający zamawiać najbardziej wyczekiwany sprzęt jeszcze przed jego oficjalną premierą.

Wszystkie te innowacje wdrażane są z myślą o ludziach. Zmiany technologiczne mają jeden główny cel: sprawić, by zakupy były po prostu łatwiejsze, bardziej intuicyjne i bezproblemowe. Nowy układ pozwala na uspójnienie oraz zdecydowane wzmocnienie doświadczenia użytkownika – zarówno podczas przeglądania strony na komputerze, jak i w trakcie korzystania z telefonu. Wszystko po to, aby proces zakupowy był maksymalnie płynny, a wyświetlana oferta jeszcze lepiej dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Cyfrowe serce sportowej społeczności i potęga marketplace

Nowa odsłona decathlon.pl to bezkompromisowa wygoda. Witryna została idealnie połączona z systemami magazynowymi oraz obsługą klienta. Wchodząc na platformę, od razu widzisz, czy dany produkt czeka na Ciebie w najbliższym sklepie stacjonarnym. Świat online i offline połączył się w jedno.

Mówiąc o cyfrowej ewolucji, nie można zapomnieć też o dynamicznie rozwijającej się usłudze marketplace. Obecnie platforma skupia już 530 sklepów online, oferując klientom dostęp do imponującej bazy 1,1 mln produktów sportowych. Co więcej, to dopiero początek – na horyzoncie widać już kilka dużych, strategicznych współprac, które jeszcze bardziej rozbudują ten ekosystem.

Nowy wymiar sportu: kliknij po drugie życie sprzętu

Jako społeczeństwo chcemy uprawiać sport odpowiedzialnie. Właśnie dlatego elastyczna architektura technologiczna nowej platformy to potężny silnik stworzony także do obsługi usług cyrkularnych:

Decathlon Rent : Nie musisz kupować deski SUP czy namiotu na jeden wyjazd w roku. Teraz możesz je wygodnie wynajmować przez internet.

Nie musisz kupować deski SUP czy namiotu na jeden wyjazd w roku. Teraz możesz je wygodnie wynajmować przez internet. Decathlon Serwis: Za pośrednictwem platformy szybko zarezerwujesz wizytę w serwisie, dbając o stan swojego sprzętu.

Za pośrednictwem platformy szybko zarezerwujesz wizytę w serwisie, dbając o stan swojego sprzętu. Decathlon Buy Back & Second Life : Możesz bezpiecznie odsprzedać swój używany sprzęt lub kupić sprawdzony, w pełni sprawny produkt z drugiej ręki w świetnej cenie.

Te innowacyjne usługi rozwijają się w branży niezwykle dynamicznie, a odświeżony i przebudowany portal jest na nie w 100 proc. gotowy. Skala zmian, gigantyczna baza produktów, przejście na architekturę headless oraz zaawansowane funkcje technologiczne nie pozostawiają złudzeń. Przebudowany Decathlon to obecnie jeden z największych e-commerce'ów na rynku i zdecydowany lider w branży sportowej, który wyznacza standardy dla całego handlu online w Polsce.

Główne wnioski W odpowiedzi na dynamiczne zmiany rynkowe Decathlon przeprowadza cyfrową transformację swojej platformy, upatrując największego potencjału sprzedażowego w środowisku smartfonów. Przebudowany całkowicie od zera silnik ma zapewnić użytkownikom szybkość i stabilność, a głównym kierunkiem rozwoju marki w sieci staje się nowoczesna aplikacja mobilna. To właśnie tam uproszczono proces zamawiania i płatności, a także zintegrowano kluczowe dla klientów funkcje, takie jak historia transakcji, cyfrowa wishlista oraz program lojalnościowy Decathlon Active . Zmiany te mają na celu dostarczenie niezwykle intuicyjnego, spersonalizowanego i dopasowanego do dynamicznego stylu życia doświadczenia zakupowego. Kluczowym elementem cyfrowej rewolucji jest odejście od monolitycznej architektury na rzecz nowoczesnego i modułowego rozwiązania typu headless . Taka ukryta pod maską przebudowa pozwala firmie na sprawniejsze zarządzanie ofertą oraz otwiera drogę do wdrożenia zaawansowanych technologii, w tym inteligentnego wyszukiwania i skanowania produktów wspieranego przez sztuczną inteligencję, a także obsługi zamówień przedpremierowych ( pre-order ). Nowy układ z sukcesem zaciera również granicę między światem online a offline , od razu informując o dostępności towaru w sklepach stacjonarnych. Zmiany te świetnie napędzają rozwój zintegrowanej usługi marketplace , która zrzesza już 530 e-sklepów, oferując klientom wybór 1,1 mln produktów sportowych. Infrastruktura technologiczna nowej platformy jest też środowiskiem dla obsługi innowacyjnych usług cyrkularnych, ułatwiając klientom bardziej odpowiedzialne uprawianie sportu. Odświeżony portal jest obecnie w pełni przystosowany do internetowego wynajmu sprzętu, wygodnego rezerwowania wizyt w serwisach dbających o stan wyposażenia, a także bezpiecznej sprzedaży oraz zakupu asortymentu z drugiej ręki w ramach programu Buy Back & Second Life . Skala wdrożonych w systemie zmian, przejście na architekturę headless oraz rozwój bazy produktowej ugruntowują pozycję marki Decathlon jako jednego z największych i wyznaczających nowe standardy podmiotów e-commerce na polskim rynku.

Artykuł powstał na zlecenie Decathlon Polska.