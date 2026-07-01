Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Artykuł sponsorowany
Nowe oblicze platformy Decathlon. Cyfrowa rewolucja dla prostszych zakupów
Decathlon od wielu lat podpowiada Polakom, jak czerpać radość ze sportu. Przez ten czas zmieniło się jednak niemal wszystko – a zwłaszcza to, jak robimy zakupy. Odpowiadając na dynamiczne zmiany rynkowe, marka stawia na wielką cyfrową rewolucję i prezentuje całkowicie nowe oblicze platformy decathlon.pl oraz aplikacji mobilnej. To wielki krok naprzód – technologiczny skok, który łączy całkowity redesign z potężną przebudową backoffice, by dać użytkownikom nowoczesną, intuicyjną i stabilną przestrzeń do rozwoju sportowych pasji.
Dziś internetowy adres decathlon.pl oraz aplikacja mobilna stają się dla milionów Polaków synonimem najwygodniejszego startu do każdej sportowej przygody. Fot. Materiały partnera
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego aplikacja mobilna stała się głównym kierunkiem rozwoju cyfrowego marki Decathlon oraz jakie konkretne udogodnienia przygotowano dla jej użytkowników.
- Na czym polega zmiana architektury strony na rozwiązanie typu headless i w jaki sposób umożliwia to wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz dalszy, silny rozwój marketplace'u.
- W jaki sposób odświeżona technologia wspiera odpowiedzialne uprawianie sportu przez usługi cyrkularne, takie jak wynajem, serwisowanie czy kupowanie sprzętu z drugiej ręki.