Kategoria artykułu: Biznes
Nowy etap prac nad elektrownią atomową. Jest wykonawca generalny oraz wykonawca prac ziemnych
Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przekazała firmie Bechtel teren, na którym powstaje pierwsza polska elektrownia atomowa. Podczas uroczystości w gminie Choczewo na Pomorzu ogłoszono też wykonawcę robót ziemnych. To firma Budimex.
05.08.2026, 19:03
Prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk i prezes Bechtel Polska Leszek Hołda podczas uroczystego przejęcia placu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Fot. PAP/Adam Warżawa
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie prace do tej pory wykonała firma Bechtel na terenie przyszłej elektrowni atomowej.
- Co przewiduje kontrakt z firmą Budimex.
- Jakie są dalsze plany rozwoju polskiej energetyki jądrowej.