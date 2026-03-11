Kategoria artykułu: Polityka
Nowy etap sporu o Trybunał Konstytucyjny. Jest lista kandydatów na członków
Po ponad dwóch latach od zmiany władzy w Polsce obecna koalicja rządząca ma uzupełnić brakujące miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. Lista kandydatów jest już zamknięta. Z szansy na zgłoszenie kandydatów skorzystało także Prawo i Sprawiedliwość, z którego nadania są aktualni sędziowie zasiadający w Trybunale.
11.03.2026, 16:35
Lista kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest zamknięta. PAP/Rafał Guz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym.
- Jakich kandydatów na sędziów zgłosiły prezydium sejmu oraz klub PiS.
- Jakie jeszcze działania w tej sferze podjęli politycy PiS.