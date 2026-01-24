Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Nowy port zamiast rozbudowy istniejących? Poseł Kacper Płażyński o Porcie Haller
– Na polskim wybrzeżu portu ro-ro z prawdziwego zdarzenia brakuje. Logistycznie wymaga to dużej przestrzeni. Ani w Gdańsku, ani w Gdyni takiego miejsca nie zaplanowano – mówi poseł PiS Kacper Płażyński, tłumacząc potrzebę budowy Portu Haller.
24.01.2026, 07:40
Poseł PiS Kacper Płażyński przekonuje, że lokalizacja nowego portu w pobliżu elektrowni jądrowej może być korzystna. Fot. PAP/Rafał Guz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak poseł Kacper Płażyński uzasadnia budowę nowego portu zamiast rozbudowy istniejących
- W jaki sposób wyobraża sobie realizację tej inwestycji.
- Jak na pomysł Portu Haller reagują politycy innych partii.