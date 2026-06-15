Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Nowy prezes PIU: Za pół roku plan walki z luką ubezpieczeniową. Izbę czeka reforma (WYWIAD)
„Nie jestem tu, by wykonywać polecenia, ale proponować kierunki rozwoju” – mówi Adam Uszpolewicz w pierwszym wywiadzie po wyborze na szefa PIU. Zapowiada reformę, która zwiększy jej efektywność i poprawi komunikację oraz plan walki z luką ubezpieczeniową w Polsce.
15.06.2026, 05:55
Nowy szef PIU chce mocniej postawić na Brukselę. Szansę na skuteczniejszy lobbing i silniejszy głos polskiej branży widzi w zacieśnianiu współpracy w ramach grupy E6. Fot. Marek Wiśniewski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy nowy prezes PIU będzie faworyzował PZU, w którego radzie nadzorczej wcześniej zasiadał?
- Jak PIU planuje przyspieszyć procesy decyzyjne i reagowanie na błyskawiczne zmiany legislacyjne?
- W jaki sposób PIU zamierza skuteczniej lobbować na rzecz interesów branży w Warszawie i Brukseli?