Kategoria artykułu: Świat
Nowy wyścig o Afrykę. 4 strategie zdobywania wpływów gospodarczych
Kto naprawdę inwestuje w Afryce? Odpowiedź – Chiny – jest intuicyjna, ale błędna. W rzeczywistości kontynent stał się polem rywalizacji czterech zupełnie różnych strategii: europejskiego kapitału, amerykańskich technologii, chińskiej infrastruktury i funduszy Zatoki Perskiej.
04.08.2026, 04:30
Projekt Mozambique LNG, rozwijany przez TotalEnergies przy udziale ExxonMobil oraz wspierany przez amerykański Eximbank, jest dziś największą pojedynczą inwestycją energetyczną na kontynencie, a jego wartość przekracza 50 mld dolarów. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego popularne przekonanie, że w Afryce dominują Chiny, jest tylko częściowo prawdziwe i kto naprawdę posiada największy zasób kapitału na kontynencie według danych UNCTAD.
- Jak cztery różne strategie: europejska własność, chińska infrastruktura, kapitał Zatoki Perskiej i amerykańska selekcja sektorów przyszłości konkurują dziś o wpływy w Afryce, każda innymi narzędziami.
- Dlaczego to Afryka, a nie żaden z zagranicznych graczy, może okazać się największym beneficjentem tej rywalizacji.