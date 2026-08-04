Nowy wyścig o Afrykę. 4 strategie zdobywania wpływów gospodarczych

1. Model europejski

Gdy mowa o europejskiej obecności gospodarczej w Afryce, łatwo ulec złudzeniu, że Stary Kontynent został już wyparty przez nowych graczy. Chińskie pociągi, emirackie wieżowce czy amerykańskie inwestycje technologiczne są znacznie bardziej widowiskowe niż europejskie przejęcia przedsiębiorstw czy finansowanie projektów przemysłowych. Tymczasem dane pokazują, że Europa pozostaje najważniejszym źródłem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) na kontynencie.

To europejskie firmy i fundusze posiadają największy skumulowany zasób kapitału ulokowanego w Afryce. Wielka Brytania, Francja i Holandia od lat należą do czołowych inwestorów, a ich obecność obejmuje niemal wszystkie sektory gospodarki, od bankowości i ubezpieczeń, przez telekomunikację i przemysł, po energetykę i wydobycie surowców.

Europa kupuje firmy, nie buduje kolei

To jednak zupełnie inny model niż ten, który najczęściej trafia na pierwsze strony gazet. Europa rzadko Europa kupuje firmy, nie buduje koleispektakularne linie kolejowe czy nowe stolice administracyjne. Zamiast tego kupuje udziały w przedsiębiorstwach, tworzy joint venture, rozwija lokalne zakłady produkcyjne i finansuje rozwój istniejących firm. Efekty są mniej widowiskowe, ale trwalsze. W statystykach FDI oznacza to stopniowe zwiększanie zasobu kapitału, a nie jednorazowe skoki wywołane pojedynczym megaprojektem.

Dobrym przykładem pozostaje sektor energetyczny. Francuski TotalEnergies jest jednym z głównych inwestorów w projekcie Mozambique LNG. W Angoli BP i włoskie Eni połączyły swoje aktywa naftowo-gazowe, tworząc jedną z największych transakcji sektora w ostatnich latach. Z kolei szwajcarski Glencore od dekad pozostaje kluczowym graczem w wydobyciu miedzi i kobaltu w Demokratycznej Republice Konga, surowców niezbędnych dla światowej transformacji energetycznej.

Europejskie inwestycje obejmują też przemysł motoryzacyjny, farmaceutyczny, spożywczy oraz usługi finansowe w Maroku, Egipcie, Kenii czy RPA. Część z nich pozostaje niemal niewidoczna dla opinii publicznej, ponieważ nie wiąże się z otwarciem nowego portu czy kontraktem wartym dziesiątki miliardów dolarów. Ich znaczenie ujawnia się dopiero wtedy, gdy spojrzymy na strukturę własności przedsiębiorstw i wieloletni zasób kapitału.

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Długoterminowy właściciel zamiast wykonawcy

To tutaj ujawnia się największa przewaga Europy. Jej strategia nie polega na jednorazowym wejściu z wielkim projektem, lecz na budowaniu trwałych relacji gospodarczych. Europejskie firmy pozostają udziałowcami, rozwijają lokalne kompetencje, reinwestują zyski i tworzą sieci powiązań biznesowych funkcjonujące przez dziesięciolecia.

Nie oznacza to, że europejski model jest pozbawiony słabości. Jest wolniejszy, mniej spektakularny i ostrożniejszy niż działania nowych graczy. W czasach, gdy uwagę mediów przyciągają megaprojekty finansowane przez fundusze z Abu Zabi czy Pekinu, europejskie inwestycje pozostają w cieniu. Paradoks polega jednak na tym, że właśnie ta mniej widowiskowa strategia sprawia, iż Europa nadal pozostaje najważniejszym właścicielem zagranicznego kapitału na kontynencie.

2. Model chiński

Gdyby zapytać mieszkańca Nairobi, Addis Abeby czy Lagos, który kraj wywarł największy wpływ na rozwój współczesnej Afryki, wielu odpowiedziałoby bez wahania: Chiny. Trudno się temu dziwić. To chińskie firmy budowały w ostatnich dwóch dekadach linie kolejowe, autostrady, porty morskie, lotniska, zapory wodne i elektrownie. Ich obecność jest widoczna gołym okiem, znacznie bardziej niż europejskie przejęcia przedsiębiorstw czy amerykańskie fundusze inwestycyjne.

Ta intuicja nie jest błędna. Jest jednak niepełna.

Dlaczego statystyki FDI mylą

Największym nieporozumieniem w dyskusji o chińskiej obecności w Afryce jest utożsamianie infrastruktury z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi. To dwie różne kategorie. O ile europejskie koncerny najczęściej kupują udziały w przedsiębiorstwach i pozostają ich właścicielami przez lata, o tyle chińskie firmy realizują przede wszystkim kontrakty budowlane finansowane przez państwowe banki rozwoju: kredyty eksportowe lub projekty EPC (Engineering, Procurement and Construction), w których chińskie przedsiębiorstwo projektuje, buduje i przekazuje gotową infrastrukturę inwestorowi.

To dlatego Chiny nie dominują w statystykach FDI, mimo że ich obecność wydaje się wszechobecna. Według danych UNCTAD europejskie firmy nadal posiadają największy skumulowany zasób FDI w Afryce, podczas gdy Chiny plasują się za Europą i Stanami Zjednoczonymi. Nie oznacza to jednak, że ich znaczenie maleje, oznacza jedynie, że Pekin stosuje zupełnie inne narzędzie budowania wpływów.

Koleje, porty, czyli nowy Jedwabny Szlak

Najlepszym przykładem jest Inicjatywa Pasa i Szlaku. W jej ramach chińskie banki oraz przedsiębiorstwa państwowe współfinansowały budowę setek projektów infrastrukturalnych na kontynencie. Powstały nowoczesne linie kolejowe jak Addis Abeba-Dżibuti czy Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway. Rozbudowano porty morskie, terminale kontenerowe, elektrownie, zapory wodne i strefy przemysłowe.

Według różnych szacunków wartość chińskiego finansowania infrastruktury w Afryce Subsaharyjskiej przekroczyła w ciągu ostatnich dwóch dekad 150 mld dolarów. Ta kwota robi ogromne wrażenie, ale nie należy jej mylić z FDI. Znaczna część tych środków trafiła na kontynent w formie kredytów, finansowania projektowego oraz kontraktów budowlanych realizowanych przez chińskie przedsiębiorstwa państwowe. Po zakończeniu inwestycji infrastruktura pozostaje w Afryce, natomiast chińskie firmy często kończą swoją rolę wraz z oddaniem projektu do użytku.

Nowy etap chińskiej strategii

W ostatnich latach widoczna jest ewolucja chińskiej strategii. Po okresie intensywnego finansowania wielkich projektów infrastrukturalnych Pekin coraz częściej kieruje kapitał do przemysłu przetwórczego, produkcji baterii, farmacji oraz sektora rolno-spożywczego. Szczególnie wyraźnie widać to w Gwinei, DR Konga i Zambii, gdzie chińskie firmy coraz częściej inwestują nie tylko w wydobycie surowców, lecz także w ich lokalne przetwarzanie, gdzie celem jest skrócenie łańcuchów dostaw i zabezpieczenie dostępu do minerałów krytycznych.

Chiński model ma jednak swoje ograniczenia. Finansowanie oparte na kredytach zwiększyło zadłużenie części państw afrykańskich i zmusiło niektóre z nich do renegocjacji warunków spłaty. Mimo to wiele rządów podkreśla, że bez chińskiego kapitału i doświadczenia inżynieryjnego budowa nowoczesnej infrastruktury trwałaby znacznie dłużej. Europa pozostawia po sobie kapitał i własność, a Chiny infrastrukturę.

3. Model państw Zatoki

Jeszcze dziesięć lat temu Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar czy Arabia Saudyjska pojawiały się w analizach dotyczących Afryki głównie w kontekście handlu ropą lub pomocy rozwojowej. Dziś są jednymi z najbardziej aktywnych inwestorów na kontynencie, a ich strategia różni się zarówno od europejskiego modelu inwestycji kapitałowych, jak i od chińskiego finansowania infrastruktury.

Państwa Zatoki dysponują jednymi z największych na świecie funduszy majątkowych, zarządzającymi aktywami liczonymi w bilionach dolarów. Ich celem jest nie tylko pomnażanie kapitału, lecz także budowanie długoterminowego bezpieczeństwa gospodarczego po erze ropy naftowej. Afryka stała się dla nich naturalnym kierunkiem ekspansji: oferuje szybko rozwijające się rynki, strategiczne położenie na szlakach handlowych oraz ogromny potencjał demograficzny.

Miasta zamiast fabryk

Spektakularnym przykładem tej strategii pozostaje Ras El-Hekma na północnym wybrzeżu Egiptu. W 2024 roku emiracki fundusz ADQ podpisał z rządem Egiptu umowę o wartości 35 mld dolarów, największą pojedynczą transakcję inwestycyjną w historii Afryki. Projekt obejmuje budowę nowoczesnego miasta z hotelami, szpitalami, uniwersytetami, dzielnicami mieszkaniowymi, mariną i infrastrukturą turystyczną.

Rok później katarski fundusz Qatari Diar ogłosił realizację projektu Alam El-Roum, wartego około 3,5 mld dolarów, kolejnej inwestycji mającej przekształcić fragment egipskiego wybrzeża Morza Śródziemnego w nowoczesne centrum turystyczne i mieszkaniowe. Dwie największe pojedyncze inwestycje nieruchomościowe ostatnich lat w Afryce pochodzą więc nie z Europy, USA ani Chin, lecz z państw Zatoki Perskiej.

Porty, logistyka i bezpieczeństwo żywnościowe

Nieruchomości to jednak tylko część tej strategii. Emirackie firmy, takie jak DP World i AD Ports Group, należą do najaktywniejszych inwestorów w afrykańskich portach morskich i terminalach logistycznych, obsługujących rosnący handel między Afryką, Bliskim Wschodem a Azją. Dla państw Zatoki kontrola nad portami oznacza nie tylko zyski finansowe, ale wpływ na jedne z najważniejszych szlaków handlowych świata.

Coraz większe znaczenie zyskują też inwestycje w rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i energetykę odnawialną. Kraje Zatoki dysponujące ograniczonymi zasobami ziemi uprawnej i wody, traktują część afrykańskich projektów jako element własnej strategii bezpieczeństwa żywnościowego, angażując się w rozwój farm słonecznych, zielonego wodoru i nowoczesnej infrastruktury energetycznej.

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4. Model amerykański

Jeżeli europejski model można określić jako strategię długoterminowego budowania własności, to amerykański opiera się na czymś zupełnie innym – wyborze sektorów o największym znaczeniu strategicznym. Waszyngton nie chce być obecny we wszystkich gałęziach afrykańskiej gospodarki. Koncentruje kapitał tam, gdzie rozstrzygnie się przyszła rywalizacja technologiczna i energetyczna świata.

Jeszcze dekadę temu amerykańska obecność gospodarcza w Afryce kojarzyła się przede wszystkim z przemysłem naftowym. Dziś obok ropy i gazu pojawiają się sztuczna inteligencja, centra danych, infrastruktura chmurowa, minerały krytyczne oraz nowoczesne technologie energetyczne. W Waszyngtonie coraz wyraźniej dominuje przekonanie, że bezpieczeństwo gospodarcze XXI wieku będzie zależeć nie tylko od dostępu do surowców energetycznych, ale również od kontroli nad łańcuchami dostaw metali niezbędnych do produkcji baterii, półprzewodników i systemów AI.

Gaz jako broń geopolityczna

Spektakularnym przykładem pozostaje Mozambik. Projekt Mozambique LNG, rozwijany przez TotalEnergies przy udziale ExxonMobil oraz wspierany przez amerykański Eximbank, jest dziś największą pojedynczą inwestycją energetyczną na kontynencie, a jego wartość przekracza 50 mld dolarów. USA nie chodzi jednak wyłącznie o wydobycie surowca. LNG staje się elementem szerszej polityki bezpieczeństwa energetycznego, mającym zwiększyć globalną podaż gazu i ograniczyć zależność wielu państw od niestabilnych dostaw z innych regionów świata.

Wyścig o minerały krytyczne

Drugim filarem tej strategii są minerały krytyczne. DR Konga odpowiada za większość światowej produkcji kobaltu, a Zambia i Gwinea dysponują ogromnymi zasobami miedzi oraz boksytów. Bez tych surowców nie powstaną baterie do samochodów elektrycznych, nowoczesne sieci energetyczne ani centra danych obsługujące rozwój AI. Amerykańskie instytucje finansowe coraz aktywniej wspierają projekty wydobycia i przetwarzania tych minerałów.

Dobrym przykładem jest konsorcjum Orion Critical Minerals, wspierane przez rząd USA, uczestniczące w przejmowaniu udziałów w kongijskich kopalniach należących wcześniej do Glencore.

Afryka w epoce AI

Nowym elementem amerykańskiej obecności są inwestycje cyfrowe. Jeszcze kilka lat temu Afryka praktycznie nie pojawiała się na mapie globalnej infrastruktury danych. Dziś sytuacja szybko się zmienia. Microsoft rozwija projekty związane z centrami danych i sztuczną inteligencją, Google rozbudowuje infrastrukturę chmurową, a IFC (Grupa Banku Światowego) finansuje budowę regionalnych centrów danych. Skala jest wciąż nieporównywalna z megaprojektami LNG, jednak tempo wzrostu należy do najwyższych na kontynencie.

Charakterystyczną cechą amerykańskiego modelu jest ścisłe powiązanie biznesu z geopolityką. Programy wspierane przez U.S. International Development Finance Corporation (DFC), Eximbank czy partnerstwa w ramach Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) mają nie tylko przynosić zyski przedsiębiorstwom, ale również wzmacniać odporność łańcuchów dostaw i ograniczać zależność Zachodu od Chin w obszarach uznawanych za strategiczne.

Jeżeli Europa inwestuje przede wszystkim w przedsiębiorstwa, a Chiny budują drogi i porty, to Stany Zjednoczone inwestują przede wszystkim w przyszłość.

Afryka wybiera – kto naprawdę wygra wyścig o kontynent?

Przez większą część XX wieku Afryka była postrzegana jako bierny odbiorca zagranicznego kapitału. Dziś ten obraz szybko się zmienia. Coraz więcej państw nie wybiera już między Wschodem a Zachodem, lecz dobiera partnerów do konkretnych projektów. Kolej może sfinansować Pekin, terminal portowy zbudować operator z Dubaju, centrum danych powstać przy udziale amerykańskich firm technologicznych, a nową fabrykę może uruchomić europejski inwestor.

Najlepiej widać to w Egipcie, Maroku, Kenii czy Rwandzie. Prowadzą wielowektorową politykę gospodarczą, wykorzystując konkurencję między inwestorami do pozyskiwania kapitału, technologii i nowych miejsc pracy. Afryka coraz rzadziej jest przedmiotem globalnej rywalizacji, a coraz częściej staje się jej aktywnym uczestnikiem.

Kto więc wygra nowy wyścig o Afrykę? Odpowiedź brzmi: nie będzie jednego zwycięzcy. Każdy z globalnych graczy realizuje własną strategię i wykorzystuje inne instrumenty wpływu. Europa przez własność, Chiny poprzez infrastrukturę, Zatoka poprzez megaprojekty, USA poprzez sektory przyszłości.

Największym beneficjentem tej rywalizacji może okazać się sama Afryka. Jeżeli państwa kontynentu wykorzystają napływ kapitału do rozwoju własnego przemysłu, technologii i kompetencji, po raz pierwszy od wielu dekad to one będą decydować, z kim i na jakich warunkach chcą budować swoją przyszłość. Nie kończy się era rywalizacji o Afrykę. Kończy się epoka, w której o losach kontynentu decydowali wyłącznie inni.