O włos od miliarda złotych, czyli polski rynek fonograficzny w 2025 r.
Wartość polskiego rynku muzycznego wzrosła w minionym roku o 14,2 proc., osiągając 970,7 mln zł. Do symbolicznej granicy 1 mld zł zabrakło niewiele. Przekroczylibyśmy ten próg, gdyby każdy Polak wysłuchał zaledwie stu utworów więcej albo... gdyby 2025 r. był o 11 dni dłuższy.
10.04.2026, 04:30
Płyta Północ/Południe rapera Quebonafide była najchętniej kupowanym w 2025 r. fizycznym albumem w Polsce. Fot. Bartłomiej Mayer
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak w ostatnich latach zmieniał się polski rynek muzyczny.
- Czy w dobie dominacji streamingu Polacy kupują jeszcze fizyczne nośniki muzyki.
- Dlaczego Polska dotychczas szybko awansowała w światowym rankingu rynków muzycznych, a teraz na wejście do TOP15 będziemy musieli poczekać lata.