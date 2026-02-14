Kategorie artykułu: Analizy Lifestyle
Od Magika do streamingu – jak zmieniało się bogactwo języka w polskim rapie. Co mówią liczby?
Ponad 20 tys. wersów, 30 lat rapu i jedno pytanie: kiedy polski rap mówił najbogatszym językiem? Policzyliśmy słowa w tekstach od Magika po Taco Hemingwaya, sprawdzając nie tylko długość utworów, ale też różnorodność słownictwa i siłę storytellingu. Wyniki zaskakują i burzą prostą opowieść o tym, że „kiedyś było lepiej”, a dziś rap mówi mniej.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmieniało się bogactwo językowe polskiego rapu na przestrzeni ostatnich 30 lat i które okresy były pod tym względem najbardziej twórcze.
- Którzy raperzy i albumy wyróżniają się największą złożonością leksykalną.
- Jak storytelling wpływa na jakość i różnorodność tekstów – nie na poziomie opinii, lecz w oparciu o dane.