Od państwowego socjalizmu do „kapitalizmu dla wszystkich”. Radykalna zmiana kursu w Boliwii
Niedawne zaprzysiężenie nowego prezydenta Boliwii nie oznaczało zwykłej zmiany władzy. Było próbą gruntownej przebudowy modelu gospodarczego państwa. Przez niemal dwie dekady reguły gry wyznaczała lewica skupiona wokół Ruchu na rzecz Socjalizmu, którego twórcą był charyzmatyczny Evo Morales. Na scenę wszedł jednak nowy prezydent, Rodrigo Paz, z hasłem, które w kraju ukształtowanym przez surowcowy nacjonalizm i falę protestów społecznych brzmiało jak polityczna prowokacja: „kapitalizm dla wszystkich”.
14.03.2026, 07:40
Prezydent Boliwii Rodrigo Paz na konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim po spotkaniu z prezesem Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju Ilanem Goldfajnem podczas jego wizyty w Boliwii, w La Paz, 13 stycznia.
Fot. Jorge Mateo Romay Salinas/Anadolu via Getty Images.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Boliwia odchodzi od modelu socjalistycznego ery Evo Moralesa i jakie problemy gospodarcze skłoniły wyborców do poparcia nowego kierunku.
- Jak prezydent Rodrigo Paz próbuje zalegalizować rozległą szarą strefę, przeprowadzić bolesne reformy i jednocześnie utrzymać względny spokój społeczny.
- Co może przesądzić o powodzeniu lub porażce tej strategii, zwłaszcza w kontekście przyciągania zagranicznych inwestorów.