Kategorie artykułu: Biznes Sport
Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 7
Od portmonetki z wieżą Eiffla do globalnego biznesu. Jak komercyjnie zmieniały się igrzyska?
Gigantyczne budżety organizacyjne, miliardowe kontrakty telewizyjne, potężni sponsorzy i sportowcy będący globalnymi markami – tak wygląda dziś zaplecze igrzysk olimpijskich. Początki były jednak znacznie skromniejsze. Dość powiedzieć, że pierwsi olimpijczycy… nie wiedzieli, że biorą udział w igrzyskach.
Z tego odcinka dowiesz się…
- Jak wyglądały organizacyjne i komercyjne początki igrzysk olimpijskich.
- Jak pieniądze, media i polityka stopniowo zmieniały sposób organizacji igrzysk oraz status samych sportowców.
- Dlaczego mimo ogromnych zysków MKOl do dziś nie wypłaca nagród medalistom olimpijskim.