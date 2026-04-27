Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Artykuł sponsorowany
Od smartfona do samochodu. Xiaomi wyważa kolejne drzwi w konkurencyjnym otoczeniu
Xiaomi przestało być wyłącznie producentem elektroniki. W ubiegłym roku udowodniło, że potrafi zarabiać na produkcji własnych samochodów elektrycznych. Przekształcenie biznesu w platformę infrastrukturalną pozwala technologicznemu gigantowi uciec do przodu w obliczu rosnących kosztów pracy i ostrej konkurencji o klienta.
27.04.2026, 03:15
Alex Deng, Country Manager Xiaomi w Polsce
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Xiaomi kojarzone dotąd z elektroniką użytkową zdecydowało się na wejście w rynek samochodów elektrycznych.
- W jaki sposób firma zamierza walczyć z zaostrzającą się konkurencją na rynku smartfonów oraz dlaczego kluczowa dla jej dalszego rozwoju stała się ścisła współpraca z uznanymi markami przy tworzeniu urządzeń klasy premium.
- Jakie wielomiliardowe inwestycje w rozwój autorskich modeli sztucznej inteligencji zaplanował koncern na najbliższe lata oraz z jakimi nowymi barierami kosztowymi przyjdzie mu się wkrótce zmierzyć.