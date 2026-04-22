OECD: Klin podatkowy w Polsce rośnie. System premiuje rodziny, ale podnosi realne obciążenia
Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda stabilnie – Polska pozostaje blisko średniej krajów rozwiniętych. To jednak pozory: realne obciążenia pracy rosną, a konstrukcja systemu coraz wyraźniej przesuwa ciężar między grupami podatników.
22.04.2026, 11:00
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co to jest klin podatkowo-składkowy w ujęciu OECD.
- Jak przedstawiał się on w Polsce na tle innych krajów OECD w 2025 r.
- Jak duże preferencje fiskalne na rzecz rodzin wbudowane są w system podatkowy w Polsce.