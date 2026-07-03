Kategoria artykułu: Sport
Ola Mirosław ostatni raz startuje w Polsce. „Moim marzeniem było skończyć karierę na szczycie”
W ten weekend na zawodach w Krakowie Aleksandra Mirosław ostatni raz wystąpi przed polską publicznością. Po tym sezonie kończy sportową karierę. – Moje życie będzie nie mniej intensywne – zapowiada mistrzyni olimpijska. W XYZ dzieli się planami na życie i opowiada o tym, jak zmieniała się w Polsce popularność jej dyscypliny.
03.07.2026, 02:28
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Aleksandra Mirosław zdecydowała się zakończyć karierę i jak przygotowuje się do swojego ostatniego sezonu.
- Jakie ma plany na życie po sportowej karierze i czy zamierza pozostać w świecie wspinaczki.
- Jakie elementy niezbędne do szybkiego pokonywania ścianki wspinaczkowej przydają się także poza sportem.