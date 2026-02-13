Kategorie artykułu: Sport Świat
Olimpijskie „derby Grenlandii”
Walentynkowy wieczór hokeiści z USA i Danii spędzą na tafli. Mecz obu reprezentacji budzi także pozasportowe emocje w związku z majaczącą w tle sprawą Grenlandii. Gdy rok temu na agendzie Donalda Trumpa było przejęcie Kanady, kanadyjscy hokeiści pobili się z amerykańskimi. A w historii hokej nie raz wpisywał się w polityczne konteksty.
13.02.2026, 05:15
Brady Tkaczuk z USA i Sam Bennett z Kanady nie byli jedynymi hokeistami, którzy wdali się w bójkę w czasie meczu swoich reprezentacji w 2025 roku. Fot. Minas Panagiotakis/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie hokejowe mecze reprezentacji USA miały największy ciężar polityczny.
- Czy na igrzyskach we Włoszech rywalizują sportowcy z Grenlandii.
- Kto jest faworytem olimpijskiego turnieju hokeja na lodzie.