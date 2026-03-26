Omenaa Mensah i Maciej Kawulski we wspólnym projekcie. Na rynku debiutuje nowa agencja rozrywkowa

Awake Events to projekt współtworzony przez Omenę Mensah, filantropkę i prezeskę OmenaArt Foundation, Macieja Kawulskiego, reżysera i współwłaściciela federacji KSW, Tomasza Wardyna z Open Mind Production przy wsparciu funduszu Venture Capital 2.0. Strategia agencji zakłada rozwój projektów łączących muzykę na żywo z kulturą na najwyższym poziomie.

– Awake Events powstało z ambicji tworzenia wydarzeń, które wykraczają poza sam koncert. Chcemy budować doświadczenia kulturowe na najwyższym poziomie produkcyjnym, w wyjątkowych miejscach i z realnym wpływem społecznym. Circoloco w Warszawie jest pierwszym krokiem w realizacji tej wizji – podkreśla Maciej Kawulski.

W planach agencji jest budowanie cyklicznych wydarzeń muzycznych w najbardziej prestiżowych lokalizacjach w Polsce. Formuła ma łączyć światowej klasy artystów z miejscami o szczególnym znaczeniu kulturowym.

– Ambicją projektu jest stworzenie rozpoznawalnej międzynarodowo platformy, która redefiniuje kontakt z dziedzictwem i wyznacza nowy standard doświadczeń muzyczno-kulturowych. Dzięki obecności międzynarodowych artystów i gości specjalnych wydarzeń projekt ma również promować polskie dziedzictwo kulturowe na świecie. Docierając do zagranicznych odbiorców wzmacnia jego globalną widoczność – dodaje Maciej Kawulski.

Awake Events to kolejny projekt, w który angażuje się Maciej Kawulski, reżyser, współwłaściciel KSW. Fot. materiały prasowe Awake Events

Circoloco w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Pierwszym wydarzeniem realizowanym przez Awake Events będzie warszawska odsłona Circoloco. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek współczesnej sceny elektronicznej, wywodzącej się z Ibizy i od lat współtworzącej globalną kulturę klubową. Projekt wyróżnia się kuratorskim podejściem do doboru artystów oraz konsekwentnym budowaniem własnej estetyki. A to pozwala przyciągać twórców wyznaczających aktualne kierunki w muzyce elektronicznej.

W programie wydarzenia wystąpią m.in. PAWSA – brytyjski DJ i producent związany ze sceną tech house, Honey Dijon – jedna z kluczowych postaci światowej sceny house, łącząca muzykę z modą i kulturą, Carlita – DJ-ka i multiinstrumentalistka, której sety łączą disco, indie dance i elektronikę, oraz duet Bedouin, znany z charakterystycznego stylu „desert house” inspirowanego brzmieniami Bliskiego Wschodu.

Wydarzenie zaplanowano na 9 maja w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Rejestracja do przedsprzedaży biletów rozpoczęła się 26 marca o godz. 11:00 i potrwa do 29 marca do godz. 23:59. Przedsprzedaż ruszy 30 marca o godz. 10:00, a sprzedaż otwarta – 31 marca o godz. 10:00. Bilety będą dostępne na stronie Awake Events.

Circoloco w Warszawie jest pierwszym wydarzeniem organizowanym przez Awake Events . Fot. materiały prasowe Awake Events

OmenaArt Foundation mecenasem Awake Events

Warszawska odsłona Circoloco w Wilanowie zainauguruje długofalowy projekt „Let’s Make Them Care”. To inicjatywa ukierunkowana na wsparcie dziedzictwa narodowego oraz jego otwieranie na nowe formy uczestnictwa. Każde kolejne wydarzenie organizowane w ramach projektu ma jednocześnie stanowić realne wsparcie dla instytucji kultury. Część przychodów będzie przeznaczana na ich kluczowe potrzeby i działania statutowe.

Zaangażowanie OmenaArt Foundation w roli mecenasa Awake Events oznacza nie tylko wsparcie finansowe. To również zwiększenie widoczności instytucji kultury – również poza granicami Polski.

– Nie byłabym sobą, gdybym nie chciała połączyć tak ważnej dla mnie kwestii, jaką jest dziedzictwo narodowe i historyczne przestrzenie, z nowoczesnym, odważnym podejściem do ich wykorzystania. Cieszę się, że możemy wspierać instytucje, które pielęgnują naszą historię. A jednocześnie nadawać tym miejscom nowy wymiar poprzez sztukę i muzykę. Ten projekt pokazuje, że poprzez dialog między przeszłością a współczesnością możemy budować nowe znaczenia i emocje wokół miejsc o wyjątkowej wartości kulturowej – mówi Omenaa Mensah.

Prowadzona przez Omenę Mensah OmenaArt Foundation pełni rolę mecenasa Awake Events . Fot, materiały prasowe Awake Events

Jak podkreśla, zaangażowanie w projekt stanowi kontynuację działań OmenaArt Foundation. Fundacja bowiem od lat łączy sztukę, filantropię oraz wsparcie inicjatyw o znaczeniu społecznym i kulturowym.

– Podobne realizacje funkcjonują już na świecie – od Odeonu Heroda Attyka w Atenach, przez piramidy w Gizie i Koloseum w Rzymie, po Copacabanę w Rio de Janeiro czy Pałac Schönbrunn w Wiedniu. Polska scena i publiczność są gotowe na bardziej świadome podejście do kultury i historii. Można oczekiwać, że kolejne instytucje będą włączać się w tę formułę i otwierać się na nową publiczność – dodaje Omenaa Mensah.

Główne wnioski Projekt Awake Events , współtworzony m.in. przez Omenę Mensah i Macieja Kawulskiego, sygnalizuje odejście od tradycyjnej formuły koncertów na rzecz wydarzeń łączących muzykę, sztukę oraz przestrzenie historyczne. Taki model może wyznaczać nowy standard na rynku eventowym. Pierwszym wydarzeniem organizowanym przez Awake Events jest warszawska odsłona Circoloco – jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek współczesnej sceny elektronicznej, wywodzącej się z Ibizy. Projekt ma na celu zwiększenie międzynarodowej rozpoznawalności polskich lokalizacji oraz dziedzictwa kulturowego. Zaangażowanie OmenaArt Foundation wskazuje na rosnącą rolę inicjatyw, które łączą funkcję rozrywkową z wymiarem społecznym oraz wsparciem dla dziedzictwa kulturowego.

Napisaliśmy o tym, bo uznaliśmy to za ważne i ciekawe. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Omeny Mensah i Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.