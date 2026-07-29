ORLEN otwiera młodym talentom drogę do kariery – od pierwszego stażu po kompetencje przyszłości

Praktyki przestały być jedynie formalnością i pierwszym wpisem do CV. Młodzi chcą pracować przy realnych projektach, uczyć się od ekspertów i sprawdzać swoje umiejętności w biznesie jeszcze przed ukończeniem studiów.

Jeszcze kilka lat temu praktyki studenckie często traktowano przede wszystkim jako formalny element edukacji – sposób na zdobycie zaliczenia lub pierwszego wpisu do CV. Dziś młodzi ludzie oczekują znacznie więcej. Chcą uczestniczyć w rzeczywistych projektach, pracować z ekspertami i sprawdzać swoje umiejętności w środowisku biznesowym jeszcze przed ukończeniem studiów.

Zmieniło się również podejście firm do współpracy z młodymi talentami. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na specjalistów przedsiębiorstwa coraz wcześniej poszukują osób, które w przyszłości mogą zasilić ich zespoły. Staże i praktyki pozwalają uczestnikom uzupełnić wiedzę akademicką o doświadczenie oraz poznać jej praktyczne zastosowanie w biznesie.

Programy stażowe przestały być dodatkiem do działalności firm. Stały się jednym z najważniejszych narzędzi budowania marki pracodawcy, pozyskiwania przyszłych pracowników oraz rozwijania kompetencji potrzebnych organizacji w kolejnych latach.

Uczestnicy takich programów mogą poznać firmę od środka, zdobyć doświadczenie i nawiązać relacje zawodowe. Zyskują również lepsze zrozumienie procesów, realizowanych projektów oraz strategii biznesowej organizacji.

Dobrze zaprojektowany staż nie jest już krótkim epizodem w CV. Może stać się początkiem wieloletniej ścieżki zawodowej – zwłaszcza wtedy, gdy młodzi ludzie od pierwszych dni pracują przy realnych projektach i korzystają z wiedzy ekspertów.

Takie podejście od lat rozwija ORLEN, realizując inicjatywy skierowane do młodych talentów. Firma łączy edukację z praktyką biznesową, umożliwiając młodym ludziom zdobywanie doświadczenia w jednej z największych organizacji w Polsce.

Kierunek ORLEN – pierwszy krok w stronę kariery

Jedną z najważniejszych dróg wejścia młodych talentów do Grupy ORLEN jest program Kierunek ORLEN. Trwa właśnie jego dwunasta edycja. Do 17 spółek Grupy dołączyło 74 stażystów, którzy przez sześć miesięcy zdobywają doświadczenie w 35 obszarach biznesowych, pracując przy rzeczywistych projektach biznesowych i technologicznych.

Od początku angażują się w zadania realizowane przez zespoły działające w różnych obszarach organizacji – od finansów i IT, przez marketing i logistykę, po produkcję, analizy oraz badania i rozwój. Program pozwala uczestnikom sprawdzić się w praktyce, świadomie wybrać dalszą drogę zawodową albo zweryfikować, w jakim kierunku chcą ją rozwijać.

Dla wielu młodych osób jest to pierwsza okazja, by zobaczyć, jak wygląda praca w dużej organizacji i jak wiedza zdobywana podczas studiów przekłada się na konkretne wyzwania biznesowe.

– Staż to dziś coś więcej niż tylko kilka miesięcy spędzonych w firmie. To moment, w którym młody człowiek może zweryfikować swoje zainteresowania, zdobyć pierwsze doświadczenia i przekonać się, w jakim kierunku chce rozwijać karierę – podkreśla Gabriela Kowalska, koordynatorka programu Kierunek ORLEN.

Płatne praktyki jako wejście do świata technologii i produkcji

Kolejną ważną ścieżką zdobywania doświadczenia w ORLENIE jest Program Płatnych Praktyk. W tegorocznej edycji 33 uczestników rozpoczęło trzymiesięczne praktyki w obszarach produkcji oraz badań i rozwoju. Dla studentów kierunków technicznych i ścisłych jest to okazja, by skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką oraz poznać rzeczywiste procesy produkcyjne i technologiczne.

W obszarach produkcyjnych organizowane są również praktyki grupowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w których uczestniczy ponad 120 osób. Kolejnych 30 studentów rozpoczęło letnie praktyki realizowane na podstawie porozumień zawartych z uczelniami wyższymi.

Pierwsza praca zaczyna się jeszcze przed studiami

Programy stażowe są najbardziej widoczną częścią działań ORLENU skierowanych do młodych ludzi, ale stanowią jedynie element szerszej strategii współpracy ze szkołami i uczelniami.

Firma od lat rozwija relacje ze szkołami ponadpodstawowymi i uczelniami wyższymi. Organizuje praktyki, spotkania z ekspertami oraz projekty edukacyjne, takie jak Dzień Wiedzy z ORLENEM. Dzięki temu uczniowie i studenci mogą skonfrontować wiedzę zdobytą podczas nauki z realiami pracy w dużej organizacji. Spotkania z pracownikami są również okazją, by poznać kulisy ich pracy, dowiedzieć się więcej o działalności firmy i zadawać pytania dotyczące realizowanych projektów.

Ma to szczególne znaczenie w czasach, gdy sama wiedza teoretyczna coraz częściej nie wystarcza. Pracodawcy poszukują osób, które potrafią łączyć wiedzę specjalistyczną z umiejętnością pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz dostosowywania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Młode talenty bliżej nauki i nowych technologii

Ważnym elementem współpracy ORLENU z młodymi talentami jest także Program Stypendialny Bona Fide. Od 2018 r. umożliwia on zdolnym Polakom studiowanie na najlepszych zagranicznych uczelniach, a po powrocie – zdobywanie doświadczenia zawodowego w Polsce, m.in. w ORLENIE.

Nowym elementem inicjatywy jest Program Alumnów, który tworzy stałą sieć kontaktów między absolwentami. Stypendyści mogą uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami nauki i biznesu, dołączyć do grupy dyskusyjnej na LinkedIn oraz dzielić się historiami dotyczącymi wyboru ścieżki zawodowej. W ten sposób mogą inspirować kolejne pokolenia studentów.

ORLEN wspiera również osoby zainteresowane technologiami przyszłości. Akademia Wodorowa skupia studentów, doktorantów i młodych naukowców, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat technologii wodorowych. Uczestnicy biorą udział w wykładach, warsztatach i spotkaniach z ekspertami z Polski oraz z zagranicy. W czterech edycjach Akademii uczestniczyło ponad 120 osób. Piętnaścioro z nich odbyło staże w ORLENIE, a dziesięcioro zostało później zatrudnionych.

Akademia Liderów Energii koncentruje się natomiast na rozwijaniu kompetencji przyszłych liderów. Program łączy wiedzę ekspercką z warsztatami dotyczącymi zarządzania, współpracy i prowadzenia projektów.

Pierwsze doświadczenie, które może zostać na lata

Wspólnym mianownikiem wszystkich inicjatyw ORLENU jest praktyczne podejście do rozwoju młodych ludzi. Uczestnicy nie ograniczają się do poznawania firmy z zewnątrz. Realizują zadania projektowe, współpracują z zespołami, odwiedzają zakłady produkcyjne i Centrum Badawczo-Rozwojowe. Uczestniczą także w szkoleniach, warsztatach oraz działaniach mentoringowych.

– Docieranie do młodych talentów i umożliwianie im zdobywania doświadczenia w realnym środowisku biznesowym są ważne zarówno dla ich rozwoju zawodowego, jak i dla firm, które potrzebują nowych kompetencji i świeżego spojrzenia. Dzięki programom stażowym i praktykom młodzi ludzie mogą rozwijać swoje umiejętności przy projektach o dużej skali i znaczeniu dla gospodarki – mówi Agnieszka Mrówka, kierownik Działu Marki Pracodawcy ORLEN.

Staż jako początek drogi zawodowej

Efekty takiego podejścia widać nie tylko w liczbie uczestników programów, lecz także w ich dalszych losach zawodowych. Co roku w płatnych programach stażowych i praktykach ORLENU uczestniczy ponad 100 młodych osób. Około 70 proc. z nich kontynuuje karierę w Grupie ORLEN.

Uczniowie i studenci szkół partnerskich odbywają również obowiązkowe staże i praktyki. Łącznie w ciągu roku ORLEN zaprasza do współpracy ponad 250 osób, umożliwiając im zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Programy dla młodych ORLEN. Fot. materiały prasowe ORLEN

To pokazuje, że dobrze przygotowany program rozwojowy może być czymś więcej niż pierwszym doświadczeniem zawodowym. Może stać się początkiem wieloletniej współpracy i świadomego budowania kariery.

Na rynku pracy młodzi ludzie oczekują nie tylko atrakcyjnego wynagrodzenia, lecz także możliwości rozwoju, realnej odpowiedzialności i kontaktu z ekspertami. Firmy coraz częściej konkurują więc jakością pierwszych doświadczeń zawodowych.

ORLEN odpowiada na te potrzeby, tworząc system inicjatyw wspierających młodych ludzi od etapu edukacji, przez pierwsze doświadczenia zawodowe, aż po rozwój specjalistycznych kompetencji. Dla wielu uczestników właśnie tutaj rozpoczyna się świadoma droga zawodowa – jeszcze przed odebraniem dyplomu.