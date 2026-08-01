Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Ostrawa patrzy w stronę Katowic. Powstanie polsko-czeskie megalopolis?
„Praga daleko, a Pan Bóg wysoko” – śpiewa o Ostrawie czeski bard Jaromír Nohavica. W mieście często cytuje się słowa jego piosenki. Ostrawa ma dość hegemonii Pragi i coraz uważniej patrzy w stronę Katowic. Czy może na tym skorzystać również Polska?
01.08.2026, 05:30
Ostrava i Katowice zgodnie deklarują, że ich współpraca zintensyfikuje się po zakończeniu inwestycji kolejowej, która połączy oba miasta. Fot. XYZ na podstawie zdjęcia Adobe Stock
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie szanse Ostrawa widzi we współpracy z Katowicami.
- Czy taka współpraca ma sens z punktu widzenia Polski.
- Jak Ostrawa przyciąga dziś turystów z Polski.