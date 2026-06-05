Kategoria artykułu: Biznes
Papierosowa szara strefa wzrosła na dawno niewidzianą skalę. Spore straty Polski
Pierwszy raz od ponad dekady tytoniowa szara strefa przekroczyła w Europie 10 proc. W szarej strefie przoduje Francja, która jest pod tym względem bezkonkurencyjna. Polska w ostatnich latach notuje wzrost konsumpcji nielegalnych papierosów. I traci przez to miliardowe sumy.
05.06.2026, 04:00
Przez obrót nielegalnymi papierosami Polska traci rocznie niemal 2 mld zł. Fot. PAP/Wojciech Pacewicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaka jest skala tytoniowej szarej strefy w Europie i w Unii Europejskiej.
- W którym kraju nielegalny obrót papierosami jest największy.
- Jakie straty dla budżetu państwa powoduje szara strefa w Polsce.