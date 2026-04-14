Kategoria artykułu: Analizy

Paradoks wyższej prognozy MFW dla Polski. Globalna gospodarka spowolni, a wzrost cen przyspieszy

Polska gospodarka ma rozwijać się szybko na tle największych rynków UE – wynika z „World Economic Outlook”. Paradoksalnie mocniej niż przewidywano jeszcze pół roku temu. To jednak efekt urealnienia prognoz po dobrej końcówce 2025 r. Na gospodarce światowej ciąży jednak konflikt na Bliskim Wschodzie.

Marek Skawiński - autor artykułu
14.04.2026, 19:58

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jakie są prognozy makroekonomiczne dla najważniejszych gospodarek świata.
  2. Które obszary najbardziej tracą na przedłużającym się konflikcie na Bliskim Wschodzie.
  3. Jak na tle UE wypada Polska pod względem wzrostu PKB oraz deficytu.
Jak kształtują się projekcje wzrostu realnego PKB w największych gospodarkach? Poniższa tabela zderza dane z dwóch poprzednich rund prognostycznych oraz obecnej.

Wzrost światowego PKB ma w 2026 r. wynieść 3,1 proc., a zatem o 0,2 pkt proc. mniej, niż MFW przewidywał trzy miesiące temu. Obecne prognozy są takie same jak pół roku temu, bardziej pesymistyczne niż w rundzie styczniowej. Wpływ na to ma oczywiście wywołana przez USA i Izrael wojna z Iranem. Bez pojawienia się tego szoku globalny wzrost miałby wynieść według MFW 3,4 proc. (a zatem więcej niż w prognozie ze stycznia).

Niepewność scenariuszy, ale inflacja w górę

MFW przygotował trzy scenariusze prognoz. Podane powyżej liczby odpowiadają bazowemu scenariuszowi zakładającemu krótki konflikt (kilka tygodni). Zgodnie z nim ceny surowców energetycznych mają wzrosnąć o 19 proc. Średnioroczne ceny baryłki ropy w tym scenariuszu w 2026 r. to 82 dolarów. Wzrost cen nawozów oraz kosztów transportu spowoduje wyższe ceny żywności. W tym scenariuszu inflacja na świecie ma wynieść 4,4 proc., co oznacza przyspieszenie z 4,1 proc. w 2025 r.

W najbardziej negatywnym scenariuszu przedłużającego się konfliktu ceny ropy w 2026 r. wyniosłyby 110 dolarów, aby wzrosnąć do 125 dolarów w przyszłym roku. Inflacja globalna w tych latach byłaby bliska 6 proc., a wzrost światowego PKB wyniósłby tylko 2,5 proc. w bieżącym roku.

Oczywiście MFW nie ma żadnych nieznanych publicznie informacji, jak długo potrwa konflikt. Ten rozrzut prognoz odzwierciedla skalę niepewności. W dalszej części analizy skupię się na scenariuszu bazowym, ale trzeba pamiętać, że jest to wariant optymistyczny.

Przegrani i (mniej liczni) wygrani wojny

Nie każdy kraj w takim samym stopniu „cierpi” z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie. Samo porównanie prognoz z początku roku oraz kwietnia to nie tylko efekt tego konfliktu, ale również pojawiających się nowych danych z gospodarek. Niemniej jednak, w pierwszym przybliżeniu obecnie niższe prognozy to wynik wojny w Iranie.

Beneficjentem wojny jest niewątpliwie Rosja, która korzysta ze zwiększonych cen ropy naftowej oraz ograniczeniu sankcji USA. Odzwierciedla to podniesienie prognozy wzrostu PKB dla Rosji z 0,8 proc. do 1,1 proc. Na przeciwległym biegunie jest Arabia Saudyjska oraz inne kraje Zatoki Perskiej. W styczniu MFW przewidywał wzrost w tym pierwszym państwie rzędu 4,5 proc. Naloty Iranu na infrastrukturę kraju, niepewność pod względem sytuacji inwestycyjnej oraz stłumiona konsumpcja spowodowała, że zrewidowano tę projekcję do 3,1 proc.

W gronie największych bloków gospodarczych zmniejszono prognozę wzrostu PKB dla Chin oraz USA. O 0,1 pkt proc. względem stycznia dla obu do odpowiednio 4,4 proc. oraz 2,3 proc. Mocniej ma ucierpieć strefa euro (a szczególnie Niemcy) ze względu import surowców.

Polska liderem wzrostu...

Polska ma utrzymać miano najszybciej rosnącej gospodarki wśród dużych rynków UE. Prognoza wzrostu PKB dla Polski na 2026 r. wzrosła o 0,2 pkt proc. w porównaniu z rundą październikową i wynosi 3,3 proc. To bardziej odzwierciedlenie mocniejszych danych z gospodarki od czasu prognozy skorygowanej o negatywny wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie. Po prostu pierwszy czynnik przeważył nad drugim.

Wśród ośmiu największych gospodarek UE relatywnie wysoki wzrost ma osiągnąć (ponad 2 proc.) Hiszpania i Szwecja. Pozostałe duże gospodarki mają mieć wzrost PKB niższy niż średnia UE. Pełne zestawienie dla krajów UE przedstawiam poniżej.

... a także deficytu

Jednocześnie MFW uaktualnił prognozy fiskalne na 2026 r. Dług w relacji do PKB ma wzrosnąć z ponad 65 proc. w 2026 r. do 78 proc. w 2032 r., a więc w stopniu zbliżonym do poprzedniej prognozy. Z tym że w danych MFW wciąż widnieje niższy deficyt za ubiegły rok, niż podał ostatnio GUS.

W 2026 r. Polska będzie mieć wyższy deficyt według MFW (6,7 proc.), niż zakłada ustawa budżetowa (6,5 proc.). A także najwyższy w UE, wyprzedzając pod tym względem Rumunię. Kraj ten jest jednak w sytuacji nie do pozazdroszczenia: w optymistycznym scenariusza MFW wzrost PKB ma wynieść tam zaledwie 0,7 proc. a średnioroczna inflacja aż 7,7 proc.

Wzrost inflacji w UE

Jak duży jest przewidywany skok inflacji w UE pod wpływem wydarzeń na Bliskim Wschodzie? W całej UE ma być wyższa o 0,6 pkt proc., niż przewidywano w październiku 2025 r. W przypadku Polski ten wzrost jest zbliżony i wynosi 0,5 pkt proc. (z 2,8 do 3,3 proc.).  

Główne wnioski

  1. Obecne prognozy makroekonomiczne są bliższe tym sprzed pół roku, a zatem bardziej pesymistyczne niż na początku roku. Wpływ na to ma toczący się konflikt na Bliskim Wschodzie. W najbardziej optymistycznym scenariuszu wzrost światowego PKB ma w 2026 r. wynieść 3,1 proc., a zatem o 0,2 pkt proc. mniej, niż MFW przewidywał pół roku temu.
  2. W gronie największych bloków gospodarczych zmniejszono prognozę wzrostu PKB dla Chin oraz USA. O 0,1 pkt proc. względem stycznia dla obu do odpowiednio 4,4 proc. oraz 2,3 proc. Mocniej ma ucierpieć strefa euro (a szczególnie Niemcy) ze względu na import surowców. Beneficjentem wojny jest niewątpliwie Rosja, która korzysta ze wyższych cen ropy naftowej oraz ograniczeniu sankcji USA.
  3. Polska ma utrzymać miano najszybciej rosnącej gospodarki wśród dużych rynków UE. Prognoza wzrostu PKB dla Polski na 2026 r. wzrosła w porównaniu z rundą z października 2025 r. i wynosi 3,3 proc. To konsekwencja dobrych danych z końca ubiegłego roku. Dynamika gospodarki byłaby jeszcze wyższa, gdyby nie konflikt na Bliskim Wschodzie. W 2026 r. mamy mieć – zgodnie z projekcją – również najwyższy deficyt fiskalny wśród wszystkich państw UE (6,7 proc.). Dług w relacji do PKB ma wzrosnąć z 65 proc. w 2026 r. do 78 proc. w 2031 r.