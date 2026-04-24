Paryż walczy o polski symbol. Dom Andersa może zostać utracony
W samym sercu Paryża trwa spór o jeden z najważniejszych adresów polskiej emigracji powojennej. Dom Kombatanta im. Władysława Andersa, przez dekady centrum życia Polonii, stoi dziś przed widmem eksmisji i sprzedaży. Po wyroku sądu stawką jest nie tylko nieruchomość, ale pamięć, historia i symbol obecności Polaków we Francji.
24.04.2026, 04:30
Jeszcze kilka lat temu Dom Kombatanta tętnił życiem. W trzech reprezentacyjnych salach — w tym sali im. Fryderyka Chopina — organizowano koncerty, spektakle, wystawy, spotkania historyczne i rodzinne uroczystości (komunie). Działało tam kilkanaście organizacji, polska szkoła, odbywały się obchody rocznic i wydarzenia patriotyczne.
- Na czym polega spór o Dom Kombatanta im. W. Andersa w Paryżu.
- Jakie są okoliczności jego powstania i znaczenie dla kultury polskiej.
- Jaki jest wyrok sądu cywilnego w Paryżu w sprawie domu polskich kombatantów.