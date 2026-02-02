Kategoria artykułu: Polityka
Pełczyńska-Nałęcz przejmuje ster w Polsce 2050. „Umów należy dotrzymywać”
– Jesteśmy w koalicji dla spraw i dla ludzi. Tak długo jak możemy dobre rozwiązania dla ludzi popychać do przodu, jesteśmy w Koalicji 15 Października i mówimy naszym koalicjantom, że jesteśmy gotowi do dialogu i współpracy – powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz po wygranych wyborach na przewodniczącą Polski 2050. Nowa szefowa partii założonej przez Szymona Hołownię liczy na bliższą współpracę z koalicjantami. Przejmuje partię, która jest w trudnej sytuacji.
02.02.2026, 16:47
Paweł Śliz i Paulina Hennig-Kloska liczą, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (w środku) naprawi sytuację w Polsce 2050. Fot. PAP/Rafał Guz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie będą priorytety Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jako szefowej Polski 2050.
- Co z funkcją wicepremiera dla Polski 2050.
- Z jakimi problemami zmaga się partia.