Pepco sprzeda Dealz: setki milionów, czy grosze za kulę u nogi? Właściciel pełen optymizmu, eksperci podzieleni
Jedna z największych w Polsce grup handlowych najpierw sprzedała ze stratą Poundland, a teraz czeka ją trudna transakcja z Dealz. Choć jest teoretycznie warta kilkaset milionów złotych, trudno będzie znaleźć kupca za tę kwotę, a nakłady na ponad 300 sklepów i magazyn były ogromne. Przed debiutem na GPW Pepco oceniało potencjał tej sieci na ponad dwa tysiące placówek. Dziś jest bardziej powściągliwe.
23.01.2026, 06:00
Dealz oferuje w sklepach ok. 3 tys. produktów w 18 kategoriach. To przede wszystkim słone i słodkie przekąski oraz napoje globalnych marek. Fot. materiały prasowe/Pepco Group
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób Pepco Group uzasadnia atrakcyjność inwestycyjną Dealz.
- Jakich inwestycji mogło wymagać doprowadzenie sieci sklepów do obecnej skali i jak ta kwota ma się do potencjalnej wyceny.
- Jak eksperci oceniają perspektywy Dealz i jej wartość dla przyszłego właściciela.