Pérez kontra Riquelme. Chaos wokół Realu Madryt przed wyborami

Według „Forbesa” Real Madryt w sezonie 2024/25 wygenerował 1,265 mld dolarów przychodów, czyli o około 12 proc. więcej r/r. Tym samym klub ustanowił nowy rekord przychodów w światowym sporcie, wyprzedzając dotychczasowego lidera – Dallas Cowboys z NFL, którzy osiągnęli 1,230 mld dolarów.

Równolegle „Forbes” wycenił Real Madryt na 9,5 mld dolarów. To o około 41 proc. więcej niż rok wcześniej i jedna z najwyższych wycen w globalnym sporcie.

Finisz kampanii wyborczej jest jednak gorący. Riquelme obiecuje Haalanda i Rodriego, otoczenie Norwega zaprzecza, Manchester City – według Reutersa – rozważa działania prawne w związku z wykorzystaniem wizerunku piłkarza, a wokół spotu Péreza z Mourinho pojawił się wątek AI i Benfiki.

Florentino Pérez ma siedem triumfów w Lidze Mistrzów, przebudowane Bernabéu i przychody na poziomie największych sportowych franczyz na świecie. Riquelme nie podważa tego dorobku. Pyta raczej, kto faktycznie kontroluje wartość Realu: socios, junta czy wehikuł z inwestorem mniejszościowym. Kampania stała się więc sporem o granice modelu socios i realne prawo członków do współdecydowania o klubie.

Sportowy front wyborów: Mourinho , Haaland , Dumfries i Mundial

Kampania zeszła na sport, bo tam najłatwiej uruchomić emocje socios. Projekt Xabiego Alonso po Carlo Ancelottim miał dać stabilność, ale skończył się już w styczniu. Zaledwie po siedmiu miesiącach, porażce z Barceloną w Superpucharze Hiszpanii i utracie zaufania ze strony drużyny.

Jeśli Pérez wygra wybory, Real ma zatrudnić José Mourinho. Benfica potwierdziła, że zgłosiła zamiar sprowadzenia trenera po głosowaniu, a koszt operacji wyniósłby 15 mln euro – zgodnie z klauzulą rozwiązania kontraktu. Według „AS” do 26 maja klauzula miała wynosić 7 mln euro, ale po tej dacie wzrosła do 15 mln euro, czyli równowartości rocznej pensji brutto trenera. Kalendarz wyborczy realnie podniósł więc koszt zatrudnienia „The Special One”.

Sporny pozostał sposób ogłoszenia ruchu. Kandydatura Péreza pokazała krótki materiał z Mourinho, ale Cadena SER i „AS”, za portugalskim „Recordem”, podały później, że trener tłumaczył władzom Benfiki, iż wideo zostało wygenerowane z użyciem AI, a nie było klasycznym nagraniem poparcia.

Operacja Mourinho domyka kosztowny rok na ławce Realu. Według medialnych wyliczeń klub miał zapłacić 11 mln euro za rozstanie z Ancelottim, 15 mln euro za pozyskanie Xabiego Alonso, 14 mln euro za zakończenie jego krótkiego projektu, a teraz 15 mln euro za Mourinho. Razem daje to 55 mln euro, bez uwzględnienia pensji trenerów w trakcie pracy. Najtwardszą pozycją w tym rachunku jest klauzula Mourinho, potwierdzona przez Benfikę. Pozostałe kwoty to rachunek medialny.

Pérez dokłada do tego zawodników, którzy mają być „żołnierzami” Mourinho. W rozmowie z „AS” zapowiedział Konaté jako pierwszy transfer po reelekcji. 27-letni stoper Liverpoolu ma wzmocnić środek obrony. Dumfries, według „AS”, jest opcją na prawą stronę. Ma 30 lat, klauzulę 20 mln euro i profil piłkarza gotowego do natychmiastowej pomocy drużynie. To mniej efektowne niż Haaland, ale czytelne: Pérez i Mourinho chcą szybko poprawić defensywę. Jednocześnie w rozmowie z tym samym medium Pérez powiedział wprost: „Wzmocnimy wszystkie formacje drużyny”.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Po stronie Riquelmego trener na czas pisania artykułu pozostaje niepotwierdzony. Madryckie media nieoficjalnie łączą jego projekt z Jürgenem Kloppem, od stycznia 2025 r. szefem globalnego pionu piłkarskiego Red Bulla. To byłby komunikat odwrotny do Mourinho: nie natychmiastowe porządkowanie szatni, lecz symbol nowego cyklu. Różnica jest jednak zasadnicza. Przy Mourinho jest komunikat Benfiki i klauzula na 15 mln euro. Przy Kloppie – tylko nieoficjalna informacja.

Riquelme odpowiedział obietnicą większego kalibru: Haaland, Rodri, Raúl jako dyrektor sportowy i Fernando Hierro przy La Fábrique. Według „El País” do projektu Riquelmego ma dołączyć także Iker Casillas, z istotną rolą w strukturze korporacyjnej klubu. To przesuwa komunikat opozycji poza sam pakiet Haaland-Rodri. Riquelme próbuje pokazać, że zmiana prezydenta oznaczałaby także powrót dawnych kapitanów do realnego organigramu Realu.

Do „El Hormiguero” przyniósł koszulkę z nazwiskiem Norwega, a całą obietnicę potwierdził aktem notarialnym. Madryckie media poszły jeszcze dalej. Pojawiły się doniesienia, że kandydat ma porozumienie z Haalandem i jego ojcem. „El País” pisał, że ludzie Riquelmego powołują się na spotkania z Alfiem Haalandem i klauzulę, która pozwala napastnikowi odejść z Manchesteru City za około 150 mln euro.

Według „AS” Riquelme zadeklarował, że jeśli nie sprowadzi Haalanda i Rodriego, pokryje roczne składki socios, szacowane na około 12,3 mln euro. Alfie Haaland i Rafaela Pimenta zaprzeczyli jednak porozumieniu, a Manchester City – według Reutersa i „Guardiana” – rozważa działania prawne z powodu użycia wizerunku piłkarza i zaprzecza istnieniu klauzuli opisanej przez kandydata. Riquelme w rozmowie z „AS” skomentował sprawę krótko: „Dementi? To część gry. Haaland ma klauzulę odstępnego”.

Real zna koszt takich deklaracji. Portal RealMadryt.pl przypomina o poprzednich wyborach i obietnicach Ramóna Calderóna: sprowadzenie Fàbregasa, Kaki i Robbena. Fàbregas i Kaká wtedy nie przyszli, a Robben trafił do klubu dopiero rok później. W Madrycie transferowa zapowiedź zostaje po głosowaniu jako dług polityczny wobec socios.

Sprowadzenie Rodriego miałoby dodatkową funkcję: odpowiadałoby na problem hiszpańskiej tożsamości Realu. Klub ma Mbappé, Viníciusa i Bellinghama, ale przed mundialem w mediach wracały dyskusje o tym, że wśród powołanych do reprezentacji Hiszpanii nie ma żadnego zawodnika Realu, podczas gdy z Barcelony jest ich aż ośmiu.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Mundial da klubom rekompensaty FIFA, ekspozycję gwiazd i możliwy wzrost wartości piłkarzy. Przyniesie też krótszą regenerację, większe ryzyko kontuzji i trudniejszy start sezonu 2026/27. Real nie będzie wyjątkiem. To samo dotyczy Barcelony, City, PSG, Bayernu, Arsenalu i innych największych klubów. Różnica leży w kontekście politycznym. Po ostrej kampanii słabszy początek sezonu szybko stanie się paliwem dla socios, mediów i opozycji.

Klub należy do członków, ale nie jak spółka do akcjonariuszy

Real Madryt pozostaje jednym z czterech hiszpańskich klubów profesjonalnych, które nie zostały przekształcone w SAD, czyli sportową spółkę akcyjną. Obok niego ten status zachowały FC Barcelona, Athletic Club i CA Osasuna. Real nie ma prywatnego właściciela, funduszu ani państwa, które rządzi klubem. Ma socios, którzy wybierają prezydenta i udzielają mandatu zarządowi.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Ta własność ma jednak granice. Socio nie jest akcjonariuszem: nie ma udziałów w Bernabéu, marce ani aktywach, które mógłby sprzedać. „El País” opisał to jako własność polityczną i emocjonalną, bez majątkowej części klubu. W przypadku ewentualnego rozwiązania Realu majątek nie trafiłby do członków. Dlatego spór Péreza z Riquelmem dotyczy samej definicji własności. Pérez chce nadać socios wymiar ekonomiczny. Riquelme widzi w tym pierwszy krok ku prywatyzacji.

Socio nie jest też posiadaczem karty Madridista. Madridista to komercyjny pakiet fanowski, bez miejsca w politycznej strukturze klubu. Socio płaci składkę, ma numer członkowski i może głosować. System jest zamknięty: nowym członkiem można zostać zasadniczo poprzez więź rodzinną. To bezpiecznik przed zewnętrznym przejęciem, ale także ograniczenie. Globalny klub pozostawia realne prawo głosu w rękach wąskiej, dziedziczonej wspólnoty.

Nie każdy socio może głosować. „AS” podawał, że do urn wezwano około 70 tys. uprawnionych spośród prawie 100 tys. członków. Potrzebne są: pełnoletność, co najmniej roczny staż i wpis do spisu wyborczego. Pérez odpowiada na zarzut abstrakcyjnego członkostwa konkretnym przykładem. Według „AS” po zwycięstwie każdy socio miałby co sezon dostać bez dodatkowej opłaty specjalną koszulkę członkowską. Limitowana edycja, historyczny wzór i oznaczenie wyłącznie dla socios mają pokazać, że członkostwo w Realu to nie tylko numer w rejestrze i głos raz na kilka lat.

Próg kandydowania jest jeszcze wyższy. Statut wymaga m.in. hiszpańskiego obywatelstwa, braku zaległości wobec klubu i minimum 20 lat nieprzerwanego stażu jako socio. Najcięższy warunek to aval, czyli gwarancja bankowa na 15 proc. budżetu klubu. W tej kampanii media szacowały jej wysokość na około 187-193 mln euro, a sam koszt pozyskania poręczenia na około 2 mln euro. Kandydat nie wpłaca tych pieniędzy do Realu, ale musi mieć bank gotowy zabezpieczyć kwotę odpowiadającą dużej transakcji korporacyjnej. Formalnie wybory są demokratyczne. Finansowo próg wejścia eliminuje większość potencjalnych rywali, zanim kampania naprawdę się zacznie.

Numery członkowskie dobrze pokazują różnicę pokoleniową między kandydatami. Florentino Pérez występuje jako socio nr 1484, a Enrique Riquelme jako socio nr 41 736. W klubowym rejestrze dzieli ich ponad 40 tys. miejsc, a metrykalnie - 42 lata. Pérez ma 79 lat, Riquelme - 37.

Pierwsze głosowanie od 20 lat

Kadencja prezesa Realu trwa cztery lata, ale w epoce Florentino Péreza wybory zwykle kończyły się bez głosowania. Po powrocie w 2009 r. był jedynym kandydatem także w 2013, 2017, 2021 i 2025 r., gdy przedłużył mandat do 2029 r. W 2026 r. doprowadził do wcześniejszego głosowania, na długo przed końcem kadencji. Oficjalnie tłumaczył to obroną socios. Politycznie ustawił jednak kolejność zdarzeń: najpierw nowy mandat, potem debata o inwestorze mniejszościowym i sprzedaży 5 proc. wartości Realu.

Junta Electoral dopuściła Péreza i Enrique Riquelmego, więc Real dostał pierwszą realną kampanię od 2006 r. Głosowanie odbędzie się 7 czerwca 2026 r. w Pabellón de Baloncesto w Ciudad Real Madrid, od 9:00 do 20:00. Cadena SER podawała, że lokal przeniesiono z Bernabéu do Valdebebas z powodu wizyty papieża Leona XIV w Madrycie.

Poprzednie głosowanie odbyło się w 2006 r., po rezygnacji Péreza i krótkich prezydenturach Fernando Martína oraz Luisa Gómeza-Montejano. Ramón Calderón wygrał wtedy z Juanem Palaciosem różnicą 246 głosów: 8344 do 8098, przy sporze o głosy korespondencyjne. Dla Péreza ostatnie konkurencyjne wybory to 2004 r.: 28 416 głosów wobec 1222 dla Lorenzo Sanza i 513 dla Arturo Baldasano.

Próg wejścia pomaga wyjaśnić, dlaczego przez lata Pérez nie miał realnej konkurencji. Najcięższym wymogiem jest aval, czyli gwarancja bankowa na 15 proc. budżetu klubu. W przypadku Riquelmego Reuters podawał dokładną kwotę – 187,2 mln euro. Pérez miał inną pozycję jako urzędujący prezes. Według hiszpańskich mediów jego kandydatura została zatwierdzona bez nowego avala. Statut przewiduje bowiem wyjątek dla zarządu, który w poprzednim okresie wykazywał dodatni wynik ekonomiczny.

Pérez : technokrata budowlany

Florentino Pérez nie jest tylko prezesem Realu. Łączy tę funkcję z zarządzaniem wielkimi kontraktami infrastrukturalnymi. Jest inżynierem dróg, kanałów i portów oraz prezesem wykonawczym ACS. Jego kariera rosła na styku administracji, budownictwa i koncesji. „Cinco Días” pisało w maju 2026 r., że Pérez chce pozostać na czele ACS co najmniej do 2031 r. Chciałby nadal łączyć tę funkcję z prezydenturą Realu. Skala jest ogromna: około 50 mld euro rocznych przychodów grupy i portfel projektów wart około 100 mld euro.

Dla polskiego czytelnika ACS nie jest abstrakcją z giełdy w Madrycie. Spółki z grupy albo podmioty z nią powiązane pojawiały się przy dużych projektach drogowych, kubaturowych i technologicznych w Polsce.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

W Realu Pérez przeniósł język ACS na stadion i strukturę klubu. Bernabéu traktuje jako aktywo do całorocznej monetyzacji: mecze, hospitality, retail, eventy, turystykę, technologię i prawa komercyjne. Plan 5 proc. to rozwinięcie tego samego rachunku: wydzielić część wartości ekonomicznej, pokazać ją inwestorowi i zostawić kontrolę polityczną przy socios. „Financial Times” opisał potencjalny pakiet jako ofertę, w której inwestor kupowałby raczej prestiż i dostęp do marki niż klasyczną stopę zwrotu. Pérez przedstawia ten projekt jako dopisanie wymiaru ekonomicznego do modelu członkowskiego.

Dorobek Péreza w Realu jest jednocześnie jego największą przewagą i źródłem obecnego napięcia. Galácticos zmienili klub w produkt sportowo-marketingowy . P rzychody Realu doszły do poziomu, którego dziś nie osiąga żaden klub piłkarski na świecie. Pérez nie musi już udowadniać, że potrafi zwiększać skalę klubu. Problem polega na tym, że ten sam bilans daje mu argument, by poprosić socios o zgodę na zmianę struktury, której skutki będą nieodwracalne i widoczne dopiero po latach.

Słabszym punktem Péreza jest sposób sprawowania władzy. Niedawna konferencja nie przypominała chłodnego wyjaśnienia planu 5 proc. To było wystąpienie prezesa broniącego całego modelu zarządzania – z uderzeniami w media, arbitrów i krytyków. Pérez nadal mówi głównie o globalnym interesie Realu. Coraz częściej brzmi jednak tak, jakby krytyka jego działań była wymierzona w niego osobiście.

Najmocniejszy zarzut wobec Péreza nie dotyczy kompetencji, lecz zakresu kontroli. Po powrocie w 2009 r. przez lata rządził bez realnego kontrkandydata. Teraz zaś prosi socios o mandat do stworzenia struktury z inwestorem mniejszościowym. Jego obóz przedstawia to jako stabilność i ochronę wartości klubu. Opozycja widzi model, w którym o długoterminowym interesie Realu decydują przede wszystkim prezes, jego junta oraz zaprojektowany przez nich wehikuł ekonomiczny.

Jeśli Pérez wygra, najważniejszym zadaniem kolejnej kadencji powinna być sukcesja. W dniu głosowania ma 79 lat, a czteroletni mandat kończyłby jako 83-latek. To prawdopodobnie ostatni moment, w którym może sam zaprojektować spokojne przekazanie władzy. Real przez lata koncentrował decyzje wokół jednego prezesa, ale po jego odejściu ta sama koncentracja stanie się ryzykiem. Następca nie może być tylko nazwiskiem z listy junty ani menedżerem kontynuacji. Musi mieć własny mandat socios, autorytet wobec szatni, Bernabéu, inwestorów i UEFA oraz zdolność obrony modelu członkowskiego bez parasola Péreza.

Riquelme : młodość, głos socios i największa luka w CV

Enrique Riquelme ma 37 lat i inne zaplecze niż Pérez. Nie wywodzi się z wielkiej infrastruktury państwowo-budowlanej, tylko z OZE, gospodarki wodnej, Ameryki Łacińskiej i rodzinnego biznesu. Reuters opisuje go jako założyciela Cox Energy, a hiszpańskie media przypominają, że jego droga nie zaczynała się od zera. Rodzina miała doświadczenie w budownictwie i nieruchomościach. Potem przyszły projekty solarne, Abengoa, giełda i przejęcie aktywów Iberdroli w Meksyku, opisywane przez Reutersa jako transakcja za 4,2 mld dolarów.

Riquelme nie jest więc przypadkowym kandydatem z hasłem anty-Pérez. Ma kapitał, finansowanie i doświadczenie w transakcjach międzynarodowych. Ma też rodzinne zakorzenienie w klubie. Jego ojciec, Enrique Riquelme de la Torre, był członkiem zarządu Realu w latach 2006-2009, za Ramóna Calderóna i Vicente Boludy. Ten atut ma jednak drugą stronę. Obóz Péreza może łączyć go z okresem Calderóna, który kibicom nie kojarzy się dobrze.

Największa luka w CV pozostaje oczywista: Riquelme nie zarządzał klubem piłkarskim o skali Realu. A kluby piłkarskie nie działają jak projekt energetyczny ani jak międzynarodowy holding. To globalna korporacja połączona z szatnią, UEFA, LaLigą, stadionem, sponsorami, transferami i polityką socios. Kompetencje biznesowe są tu potrzebne, ale nie wystarczą.

Jego program celuje w niezadowolonych członków: sprzeciw wobec inwestora mniejszościowego, większą przejrzystość, „La Ciudad del Socio” w Valdebebas, obniżkę składek o 50 proc., losowanie 10 tys. karnetów, instytucję Defensor del Socio oraz jawniejszą listę osób oczekujących na abonamenty. Reuters opisywał ten projekt jako próbę odbudowy relacji z członkami, ale bez pełnego kosztorysu i jasnego finansowania nowej infrastruktury.

Riquelme nie atakuje Péreza wyłącznie za plan 5 proc. Uderza też w pozasportowe koszty klubu. Pyta, dlaczego Real ma wydawać 80 mln euro rocznie na doradztwo finansowe i koszty stron trzecich? Dlaczego dział korporacyjny liczy 1,2 tys. osób? Czemu budżet Real Madrid TV ma wynosić 45 mln euro? Dlaczego ponad 50 osób poza pionem sportowym zarabia ponad 1 mln euro rocznie. To mocny element kampanii, ale wymaga ostrożnego opisu. Są to liczby przywoływane przez kandydata, a nie publicznie dostępne dane ze sprawozdania finansowego klubu.

Politycznie Riquelme jest dla Péreza groźny nawet bez zwycięstwa. Wymusił rozmowę o tym, czy socios nadal są centrum klubu, czy tylko historyczną legitymacją dla decyzji prezesa i zarządu. Po ewentualnej wygranej nie dostałby okresu ochronnego. Każda decyzja o trenerze, transferze, Bernabéu albo budżecie od razu stałaby się sprawą globalną.

Warto wiedzieć 5 proc. Realu: sukces Péreza zmienia się w spór o własność ekonomiczną Rekord „Forbesa” wraca tu już nie jako kolejna liczba, lecz jako problem polityczny. Skoro Real sam komunikuje się jako klub wart miliardy dolarów, spór o 5 proc. przestaje być niewielką zmianą struktury. Społeczność członków ma ocenić, czy wartość zbudowaną przez klub członkowski można częściowo opisać językiem inwestora, pakietu, ceny i praw ekonomicznych. Dla Péreza to narzędzie ochrony oraz monetyzacji majątku Realu. Dla Riquelmego – moment, w którym model socios zaczyna używać logiki prywatnego futbolu. Po latach musiałem wrócić do książki Stevena G. Mandisa „Real Madryt. Strategia sukcesu”. Czytałem ją dawno temu jako analizę organizacji, która budowała przewagę dalej niż na boisku i rynku transferowym. We fragmencie o Galácticos 4.0 Mandis pisał, że „prawdziwą innowacją” była „bezprecedensowa w skali światowej cyfrowa transformacja”, a dalej dodawał: „Real Madryt liczy ponad 100 lat, lecz każdy, kto wchodzi na stadion lub śledzi klub w internecie, dostrzeże jego nowoczesność i nowatorstwo. Każdego dnia Real Madryt jest bezkompromisowo przedsiębiorczy”. Zgodnie z informacjami Mandisa tylko w sezonie 2014/15 serwis Realmadrid.com zanotował ponad 317 mln odsłon oraz 50 mln unikalnych użytkowników, a hasztag #HalaMadrid użyto w ciągu dwóch lat ponad 27 mld razy. Już wtedy Real wyprzedzał wielu rywali cyfrowo i stał na czele zmiany, która z klubu piłkarskiego robiła globalną platformę treści, danych, relacji z kibicem i sprzedaży. Po przebudowie Bernabéu ma pracować poza dniami meczowymi przez hospitality, eventy, doświadczenie premium, ekspozycję sponsorów i całoroczne wykorzystanie obiektu. Wynika to bezpośrednio z komunikacji wokół umowy Realu z Sixth Street i Legends. Reuters pisał w maju 2022 r., że klub zawarł 20-letnie porozumienie za ok. 360 mln euro, dotyczące rozwijania i prowadzenia nowych biznesów na Santiago Bernabéu. Sixth Street ma prawo udziału w operowaniu częścią tych nowych biznesów stadionowych, a Legends wnosi doświadczenie w zarządzaniu dużymi obiektami i przestrzeniami eventowymi. Real nie sprzedał udziałów, ale dopuścił zewnętrzny kapitał do stadionu. Plan Péreza z pakietem 5 proc. trzeba opisywać ostrożnie. Najbardziej prawdopodobny model to spółka zależna albo wehikuł ekonomiczny, do którego można przypisać część aktywów i dopuścić długoterminowego inwestora mniejszościowego. Socios mieliby zachować kontrolę polityczną. Problem nie leży w formalnej władzy inwestora, lecz w precedensie: nawet mały pakiet tworzy cenę dla części majątku klubu i wprowadza zewnętrzny interes ekonomiczny do struktury Realu. Przy wycenie „Forbesa” na poziomie 9,5 mld dolarów taki pakiet daje prosty benchmark na poziomie ok. 475 mln dolarów, a przy hipotetycznej wycenie 10 mld euro – ok. 500 mln euro. Ta liczba działa najmocniej na przeciwników Péreza. Twierdzą oni, że 5 proc. może służyć nie tylko finansowaniu przyszłości, lecz także uporządkowaniu napięć wokół Bernabéu i relacji z Sixth Street. „Vozpópuli” pisało o opóźnieniu płatności ok. 32,5 mln euro związanej z inauguracją stadionu oraz o późniejszej renegocjacji po problemach z pełną monetyzacją obiektu, zwłaszcza po wstrzymaniu koncertów. Nie są to jednak publicznie potwierdzone informacje. Dają za to przeciwnikom Péreza polityczne skojarzenie ze skalą stadionowych umów, opóźnień i ryzyk komercyjnych. Na tym opiera się atak Riquelmego. „Prywatyzacja” nie musi oznaczać natychmiastowej utraty kontroli, żeby działała na socios. Wystarczy, że Real zacznie wyceniać i sprzedawać część swojej wartości ekonomicznej. Wtedy kolejny spór będzie dotyczył już nie zasady, lecz wielkości pakietu, ceny, praw inwestora i aktywów przeniesionych do nowej struktury. Pérez przedstawia 5 proc. jako ochronę i monetyzację majątku socios. Riquelme – jako pierwszy krok do logiki prywatnego futbolu. teven G. Mandis, Real Madryt. Strategia sukcesu, Rebis, rozdział „Początek Galácticos 4.0 (2015-)”, sekcja „Transformacja ekosystemu cyfrowego”, s. 346-348

Głosowanie i scenariusze po 7 czerwca

Formalnie socios wybiorą prezesa i juntę. Politycznie głosowanie pokaże, ile swobody dostanie kolejny zarząd przy reformie ekonomicznej własności Realu. Wyraźna wygrana Péreza wzmocni mandat do pracy nad strukturą 5 proc., choć nie będzie jeszcze zgodą na konkretną transakcję. Projekt ma wymagać zmiany statutu, nadzwyczajnego zgromadzenia i referendum. Niewielka wygrana utrzyma władzę, ale zamieni każdy detal w spór: aktywa przeniesione do wehikułu, prawa inwestora, cenę pakietu, zabezpieczenia oraz relacje z Bernabéu i Sixth Street.

Wygrana Riquelmego byłaby szokiem. Zatrzymałaby ścieżkę inwestora mniejszościowego, ale następnego dnia przeniosłaby kampanię do zarządzania: trenera, szatni, realności pakietu Haaland-Rodri, roli Raúla i Hierro, strategii Bernabéu oraz finansowania obietnic wobec socios. Niższe składki, losowanie karnetów, La Ciudad del Socio i sprzeciw wobec prywatyzacji stałyby się listą pierwszych rozliczeń nowej prezydentury.

Zewnętrzne sygnały nie pokazują wyrównanego wyścigu. Na Polymarket zwycięstwo Péreza było wyceniane na około 93 proc., a Riquelmego na około 6 proc., przy wolumenie niespełna 24 tys. dolarów. Podobny odjazd widać w trzeciej ankiecie RealMadryt.pl: Pérez miał 76,71 proc. głosów, Riquelme 18,9 proc., a 4,39 proc. deklarowało brak udziału w wyborach. Oddano 2757 głosów. To głosowanie kibiców, nie reprezentatywna próba członków klubu, ale zmiana jest czytelna, bo wcześniejsze ankiety tego samego serwisu były znacznie bliżej remisu.