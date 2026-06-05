Kategorie artykułu: Analizy Sport
Pérez kontra Riquelme. Chaos wokół Realu Madryt przed wyborami
Pérez idzie do wyborów z rekordowymi przychodami, przebudowanym Bernabéu i klubem wartym miliardy. Riquelme odpowiada Haalandem, Rodrim i hasłem obrony socios. Stawką jest przyszły model Realu.
05.06.2026, 10:57
Enrique Riquelme i Florentino Pérez Fot. Juan Naharro Gimenez + NurPHoto/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy spór o 5 proc. Realu Madryt jest przede wszystkim sporem finansowym, a może raczej politycznym, o granice modelu socios.
- Czy Florentino Pérez, mimo ogromnych zasług dla globalnej pozycji Realu, nie skupił wokół siebie zbyt dużej władzy po latach wyborów bez realnego kontrkandydata.
- Czy Enrique Riquelme jest realną alternatywą dla Péreza, czy raczej kandydatem protestu, który wymusza debatę o przejrzystości, kontroli socios i ryzyku częściowej „prywatyzacji” klubu.