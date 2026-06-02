Philanthropy Power Forum 2026 już w czerwcu w Warszawie

Już 10 czerwca 2026 r. o godzinie 10:00 na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbędzie się Philanthropy Power Forum 2026. To studencka konferencja poświęcona nowoczesnej filantropii, społecznej odpowiedzialności, współpracy międzysektorowej oraz praktycznym formom wpływu społecznego.

Wydarzenie organizuje Kozminski Philanthropy Hub, pierwsze studenckie koło filantropii w Polsce, we współpracy z Fundacją Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego, Akademią Leona Koźmińskiego oraz Fundacją Jutropol.

Konferencja stworzy przestrzeń do rozmowy pomiędzy studentami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, biznesu, ekspertami oraz instytucjami. Jej celem jest pokazanie filantropii nie tylko jako formy pomagania, ale również jako nowoczesnego narzędzia odpowiedzialnego działania, edukacji, współpracy i realnej zmiany społecznej.

Program wydarzenia koncentruje się na roli młodych liderów, odpowiedzialnym zaangażowaniu społecznym, budowaniu wartościowych inicjatyw oraz łączeniu wiedzy akademickiej z praktyką organizacji i instytucji działających na rzecz dobra wspólnego.

Philanthropy Power Forum 2026 ma charakter edukacyjny i networkingowy. Uczestnicy będą mogli poznać różne perspektywy współczesnej filantropii, wymienić doświadczenia oraz zobaczyć, jak inicjatywy społeczne mogą być rozwijane w sposób profesjonalny, skuteczny i oparty na współpracy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Link do rejestracji jest dostępny na stronie wydarzenia.

