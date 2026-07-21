Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
„Pięć trucizn” na TikToku. NASK zbadał czy serwis dba o chińskie interesy
„Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że algorytm odpowiedzialny za pozycjonowanie treści na TikToku może podlegać manipulacji i być wykorzystywany do celów propagandowych” – czytamy w raporcie przygotowanym przez ekspertów NASK. TikTok na razie nie komentuje tych ustaleń.
21.07.2026, 12:09
Czy algorytm TikToka wspiera chińską narrację? Fot. CFOTO/Future Publishing via Getty Images)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak TikTok pokazuje Chiny polskim użytkownikom.
- Na jakie negatywne informacje na temat Chinach polski użytkownik TikToka zwykle nie trafi.
- Co o algorytmach chińskiej platformy sądzą polscy eksperci.