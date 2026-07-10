Kategorie artykułu: Sport Świat
Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 29
Pieniądze psują piłkę? Radosław Majdan o mundialu, zarobkach piłkarzy i karnym Messiego
Trwający mundial pełen jest pięknych piłkarskich i ludzkich historii, a jednocześnie kipi od dowodów na postępującą komercjalizację piłki nożnej. Jest to też turniej widowiskowych interwencji bramkarzy i ostatni turniej wielkich gwiazd. – Ten karny Messiego, to chyba ja jeszcze w wieku 54 lat bym obronił - mówi XYZ Radosław Majdan.
10.07.2026, 16:42
Z tego odcinka dowiesz się…
- Kto jest według Radosława Majdana najlepszym bramkarzem na trwającym mundialu.
- Czy polscy piłkarze zbyt pochopnie decydują na wyjazd do zagranicznych klubów.
- Z jakimi problemami finansowymi mierzył się jako bramkarz Pogoni Szczecin.