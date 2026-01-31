Kategoria artykułu: Kultura
Pierwsza polska premiera w warszawskim Pawilonie tańca
W ostatni weekend stycznia Pawilon tańca i innych sztuk performatywnych wieńczy swój pierwszy miesiąc działalności spektaklem Pawła Sakowicza „Storm" i zaprasza na kolejne działania. Warto się pospieszyć z zapisami, ponieważ miejsca na zajęcia i spektakle rozchodzą się (nomen omen!) błyskawicznie.
31.01.2026, 08:00
Pawilon tańca działa już od miesiąca. fot. Kasia Szczepaniak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego warto zobaczyć „Storm” i jakie były inspiracje autora.
- O ofercie edukacyjnej i artystycznej Pawilonu. Z kim i dlaczego współpracuje Pawilon.
- Na czym polega zrównoważone podejście w sztuce.